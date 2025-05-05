قصر باكنغهام يخرج عن صمته ويرد على ادعاءات الأمير هاري "الصادمة"

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وصفت صحيفة "ديلي ميل" ادعاءات الأمير هاري على العائلة المالكة البريطانية خلال مقابلة إعلامية حديثة بـ"الصادمة"، مما دفع "قصر باكنغهام" للرد بشكل مباشر على تلك الادعاءات.

وحسب ما ذكرت الصحيفة البريطانية، فإن الأمير هاري شن سلسلة من الهجمات اللاذعة على العائلة المالكة.

ونقلت عن دوق ساسكس قوله، إنه مُنقطع عن الملك تشارلز الثالث الذي "لا يتحدث إليه"، كما أشار إلى أنه كانت لديه "خلافات كثيرة" مع عائلته، وبعضهم "قد لا يسامحه أبدا".

وكشف أيضا أنه "لا يعرف كم من الوقت تبقى لوالده ليعيشه"، مؤكدا أنه لن يُحضر عائلته الصغيرة إلى المملكة المتحدة في الوقت الحالي.

ورغم ذلك، عبّر الأمير هاري عن رغبته في "المصالحة" قائلا: "الحياة ثمينة.. ولا أريد أن أواصل القتال".

من جهة أخرى، عبّر عن خيبة أمله بعد خسارته استئنافا قضائيا للحصول على حماية أمنية ممولة من الدولة البريطانية، وقال إنها "مؤامرة من المؤسسة".

وردّ متحدث باسم قصر باكنغهام على ادعاءات الأمير هاري بشأن خسارة قضيته في الاستئناف: "لقد خضعت جميع هذه القضايا لفحص دقيق ومتكرر من قبل المحاكم، وتوصلت إلى نفس النتيجة في كل مرة".

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية أن رد قصر باكنغهام يعد "نادرا، لأن القصر يحاول عادة إبقاء الأمور العائلية طي الكتمان".

وأضافت: "لكن من المعروف أن قصر باكنغهام يصدر أحيانا بيانات عندما تبرز ادعاءات يمكن أن تؤثر على سمعته".

إحباط شديد

قال الأمير هاري إنه يشعر بإحباط شديد بعد أن خسر، الجمعة، طعنه القانوني على التغييرات التي أجرتها الحكومة البريطانية على الترتيبات الأمنية المتعلقة به بعد قراره التخلي عن مهامه الملكية.

وأضاف لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنه لا يستطيع إحضار عائلته بأمان إلى بريطانيا.

وسعى هاري، الابن الأصغر للملك تشارلز الذي انتقل للعيش في الولايات المتحدة مع زوجته ميغان، إلى إلغاء قرار لوزارة الداخلية.

وكانت هيئة متخصصة، وهي اللجنة التنفيذية لحماية الشخصيات الملكية والعامة، قد قررت في فبراير (شباط) 2020 أنه لن يحصل تلقائياً على حراسة شخصية من الشرطة في أثناء وجوده في بريطانيا، وهو ما قضت المحكمة العليا في لندن العام الماضي بأنه قانوني.

وأيد هذا القرار، الجمعة، ثلاثة من قضاة محكمة الاستئناف قالوا إنه على الرغم من أن شعور هاري بالظلم مفهوم، لكن ذلك لا يرقى إلى مستوى الخطأ في القانون.

وقال هاري الذي يعيش الآن في كاليفورنيا مع ميغان وطفليهما، لهيئة الإذاعة البريطانية "من الواضح أنني محبط جداً من القرار".

وحضر هاري (40 عاماً) جلسات بالمحكمة على مدى يومين في أبريل (نيسان)، حين أخبر محاميه المحكمة أنه تعرض لسوء معاملة غير مبرر.

"حياة على المحك"

قالت محاميته شهيد فاطمة إن "حياة هاري على المحك"، مشيرة إلى أن تنظيم القاعدة دعا في الآونة الأخيرة إلى قتله. وأضافت أنه وزوجته ميغان واجها "مطاردة خطيرة بالسيارة مع مصورين في مدينة نيويورك" في عام 2023.

وقال الفريق القانوني للحكومة إن الترتيب المخصص للأمير كانت له مزايا إيجابية من وجهة نظر التقييم الأمني.