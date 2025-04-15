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الأولى لرحلة نسائية منذ 1963.. كاتي بيري وخطيبة بيزوس تحلقان لحافة الفضاء

15
APRIL
2025
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من المقرر أن تحلق نجمة البوب الأميركية كاتي بيري ولورين سانشيز، خطيبة مؤسس أمازون جيف بيزوس، إلى حافة الفضاء والعودة على متن صاروخ من شركة بلو أوريجين اليوم الاثنين.
 
وسيجري إطلاق المركبة نيو شيبرد القابلة لإعادة الاستخدام، التي تديرها شركة بيزوس الفضائية، من غرب تكساس في الساعة 8:30 صباحا (1330 بتوقيت غرينتش)، على الرغم من أن التوقيت قد يتغير اعتمادا على الظروف الجوية.
 
وينضم إلى الطاقم المدني بالكامل مقدمة البرامج الصباحية الأميركية جايل كينج، ومهندسة الفضاء أيشا بوي، والناشطة والعالمة أماندا نجوين، ورائدة الأعمال كيرياني فلين.
 
وتشير شركة بلو أوريجين إلى أن هذه ستكون المرة الأولى منذ رحلة رائدة الفضاء الروسية فالنتينا تيريشكوفا المنفردة في عام 1963 التي تحلق فيها مركبة فضائية وعلى متنها نساء فقط.
 
ومن المتوقع أن تستغرق الرحلة دون المدارية ما يزيد قليلاً عن 10 دقائق وتصل إلى ارتفاع 100 كيلومتر، ما يأخذ الركاب الستة فوق خط كارمان مباشرة، وهو حد غير مرئي بين الغلاف الجوي للأرض والفضاء.
 
وللمقارنة، فإن محطة الفضاء الدولية تدور على ارتفاع حوالي 400 كيلومتر فوق الأرض.
 
وسيتمكن طاقم بلو أوريجين من فك أحزمة الأمان لفترة وجيزة والطفو بلا وزن قبل العودة إلى صحراء تكساس عبر الهبوط بمساعدة مظلة.
 
يشار إلى أن المركبة نيو شيبرد آلية بالكامل - لا يوجد طيارون على متنها.
 
وتقدم بلو أوريجين رحلات قصيرة لسياح الفضاء منذ عام 2021. وقد أكملت الشركة بنجاح 10 من هذه المهام، حاملة 52 راكبا إلى حافة الفضاء.
 
وكان بيزوس نفسه على متن أول رحلة مأهولة للشركة، وقد اكتسبت الشركة اهتماما لإرسالها مشاهير، ولو لفترة وجيزة، إلى الفضاء. وحلق الممثل الأسطوري في "ستار تريك" ويليام شاتنر على متن رحلة في عام 2021.
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