جولة ثانية من المباحثات الروسية الأميركية في إسطنبول اليوم

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تنطلق اليوم الجولة الثانية من المباحثات الروسية الأميركية في قصر السفارة الروسية في إسطنبول، حول سبل إزالة العقبات الفنية وتطبيع العمل الدبلوماسي بين البلدين، بحسب وكالة "نوفوستي".

وتركز المباحثات على تحسين ظروف عمل الدبلوماسيين، وحل القضايا اللوجستية والإدارية.

ويترأس الوفد الروسي سفير موسكو في واشنطن ألكسندر دارتشييف، والوفد الأميركي نائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا وأوراسيا سوناتا كولتر، بحضور ممثلين عن وزارتي الخارجية في البلدين.

وكان الجانبان قد عقدا جولة أولى من مباحثات تطبيع العمل الدبلوماسي في 27 شباط الماضي في مقر القنصلية الأميركية في إسطنبول.