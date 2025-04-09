ميغان ماركل تكشف أسرارا شخصية.. وما حدث بعد الإنجاب

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كشفت زوجة الأمير هاري ميغان ماركل، الثلاثاء، أنها عانت مضاعفات صحية بعد الإنجاب، على ما جاء في برنامجها الصوتي الجديد الذي استضافت خلاله مؤسِسَة تطبيق المواعدة "بامبل" ويتني وولف هيرد.

وقالت دوقة ساسكس: "لقد مررنا كلانا بتجارب متشابهة جدا خلال مرحلة ما بعد الإنجاب، من دون أن تعرف إحدانا الأخرى في ذلك الوقت، إذ عانت كلّ منا من الارتعاج التالي للولادة" المعروف أيضا بتسمم الحمل بعد الولادة.

وأضافت الممثلة السابقة البالغة 43 عاما "إنه أمر نادر جدا ومخيف".

ويُعَدّ الارتعاج التالي للولادة حالة نادرة، ومن عوارضه ارتفاع ضغط الدم وتورمات كبيرة (انتفاخات)، وزيادة البروتين في بول الأم.

وقد تشمل الأعراض صداعا مستمرا وطنينا في الأذنين وظهور بقع سوداء أو ساطعة في الرؤية، أو ألما شديدا أسفل الضلوع.

ولدى ميغان ماركل وهاري طفلان هما آرتشي وليلي، يبلغان راهنا 5 سنوات و3. ولم تحدد الدوقة أي ولادة تعرّضت فيها لهذه المضاعفات.

وتهدف مدوّنتها الصوتية الجديدة بعنوان "كونفيشنز أوف إيه فيميل فاوندر" (أي "اعترافات مؤسِسة")، والذي تستضيف فيه رائدات أعمال، إلى إعطاء صورة جديدة عن نفسها.

وأعادت ماركل أخيرا تسمية علامتها التجارية "آز إيفر"، التي أطلقتها منذ عام، التي تشمل منتجات للديكور المنزلي، وكتب طبخ، ومعدات لليوغا.

وفي مارس، أعلنت عن مسلسل طبخ جديد على منصة "نتفليكس" سخرت منه الصحافة البريطانية.

وأطلقت، الثلاثاء، مدونتها الصوتية الجديدة، لكنها قوبلت أيضا بانتقادات صحفية.

ورأت صحيفة "الغارديان" أن الحلقة الأولى مع مؤسِسة "بامبل" ليست "مرجعا للنصائح المهنية المحددة والبناءة بل هي ببساطة مناقشة محمومة بين صديقتين متشابهين في التفكير، كان من الممكن أن تتم بسهولة خلف أبواب مغلقة فاخرة".