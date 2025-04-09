ميغان ماركل تكشف تعرضها لمضاعفات طبية بعد الولادة

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قالت دوقة ساسكس ميغان ماركل إنها عانت من مضاعفات طبية بعد الولادة، وكان يتعين عليها التعامل مع " العالم" الذي لا يعلم تعرضها لذلك.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن ميغان قالت في أول حلقة من بودكاست (تدوين صوتي) الخاصة بها الذي يحمل عنوان "كونفشنز أوف أيه فيميل فاوندر" إنه تم تشخيص إصابتها بتسمم الحمل بعد الولادة وذلك بعد ولادة أحد أبنائها.

ووصفت ميغان الحالة بأنها "نادرة للغاية ومخيفة للغاية".

وقالت ميغان "واصلت محاولة القيام بكل هذه المهام، والعالم لا يعلم ما يحدث، بهدوء أحاول الظهور أمام الناس".

وأضافت "واصلت محاولة التماسك، غالبا من أجل أطفالي. ولكن تلك الأمور تحمل مخاوف طبية خطيرة".