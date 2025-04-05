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بعد إعلان وفاتها منذ سنوات "ظهرت" في قاعة المحكمة..!

5
APRIL
2025
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ظهرت امرأة، كانت قد أُعلنت وفاتها زوراً، أمام المحكمة عبر مكالمة فيديو من نيجيريا لمنع محتال مدان من الاستيلاء على منزلها في لندن الذي تبلغ قيمته 350 ألف جنيه إسترليني.

ويُفترض أن جون أشيمولا، 55 عامًا، توفيت في شباط 2019 في بلدها الأصلي، مما أثار معركة غريبة طويلة الأمد على تركتها.

لكنها مثلت أمام قاضي المحكمة العليا جون لينوود لتعلن أنها كانت على قيد الحياة وكانت ضحية لعملية احتيال، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وزُعم أن السيدة أشيمولا توفيت في نيجيريا عام 2019 من دون ترك وصية مع تقديم نسخة من شهادة وفاتها المزعومة إلى المحكمة العليا.

وتم تقديم ادعاءات بأن مشاهدات السيدة أشيمولا منذ وفاتها كانت في الواقع امرأة "متنكرة" في هيئتها.

لكن السيدة أشيمولا، قالت في الفيديو: "يبدو انني على قيد الحياة"، وأكدت للمحكمة أن شهادة وفاتها "مزورة"، وأن المنحة المتعلقة بممتلكاتها ومنزلها في وولويتش، جنوب شرق لندن، تم الحصول عليها "بطريقة غير سليمة".

بدوره، قال نائب القاضي لينوود: "إن هذا ادعاء غير عادي من حيث أن المتوفاة تقول إنها على قيد الحياة".

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