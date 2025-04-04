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ترامب يعطي مهلة زمنية لتطبيق تيك توك لإيجاد مشتر أميركي

4
APRIL
2025
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أعلن الرئيس الأميرٍكي دونالد ترامب أنه وقع على أمر تنفيذي يسمح لتطبيق “تيك توك” بمواصلة العمل في البلاد لمدة 75 يوما، في إطار سعيه للتوصل إلى اتفاق بشأن الملكية الأميركية للتطبيق.

وكتب ترامب عبر منصة التواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”: “إدارتي تعمل بجد على التوصل إلى اتفاق لإنقاذ تيك توك، ونحن نحقق تقدما هائلا.. الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت لاستكمال كافة الإجراءات القانونية، ولهذا السبب أوقع أمرا تنفيذيا للحفاظ على تطبيق تيك توك وتشغيله لمدة 75 يوما إضافية”.

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة لا تريد أن “يسقط تيك توك في الظلام”، معربا عن أمله في استمرار التعاون بحسن نية مع الصين، على الرغم من استياء بكين من الرسوم الجمركية.

وأضاف ترامب أيضا أن “الولايات المتحدة تنتظر بفارغ الصبر إتمام الصفقة مع تيك توك والصين”.

وكان دونالد ترامب قد أمهل الشركة الصينية “بايت دانس” التي تمتلك “تيك توك” حتى 5 نيسان لبيع مشروعها لمستثمر أميركي من أجل تجنب حظر “تيك توك” في الولايات المتحدة بسبب المخاوف الأمنية.

وتلقى ترامب مؤخرا مجموعة من العروض من الشركات الأمريكية التي تسعى لشراء حصة من موقع التواصل الاجتماعي الشهير، ولكن الشركة الأم لتطبيق “تيك توك”، “بايت دانس” الصينية، أصرت على أن المنصة ليست للبيع.

وقالت “تيك توك”، التي تقع مقراتها الرئيسية في سنغافورة ولوس أنجلوس، إنها تعطي الأولوية لسلامة المستخدمين، فيما أكدت وزارة الخارجية الصينية أن الحكومة الصينية لم ولن تطلب من الشركات “جمع أو تقديم بيانات أو معلومات أو استخبارات” مسجلة في دول أجنبية.

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