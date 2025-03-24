غارات أميركية ليلية تستهدف الحوثيين

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الشرق الأوسط السعودية: عدن: علي ربيع-

ضربت غارات أميركية ليلية أهدافاً حوثية في 4 محافظات يمنية، ضمن الحملة المستمرة التي أمر بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 15 مارس (آذار) الجاري.

وذكرت تقارير محلية، مساء أمس، أن غارة أميركية استهدفت معسكر التموين العسكري التابع للحوثيين في غرب صنعاء، بعد ساعات من سلسلة غارات استهدفت محافظات الحديدة وصعدة ومأرب.

وكانت الجماعة المدعومة من إيران عادت للتصعيد ضد إسرائيل منذ تعثر تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة في غزة بين حركة «حماس» وإسرائيل، في حين أمر الرئيس ترمب بحملة حاسمة ضد الجماعة، وتوعد بـ«القوة المميتة» للقضاء عليها، وسط شكوك يمنية في جدوى الضربات إذا ما سارت على نفس وتيرة الضربات في عهد الرئيس جو بايدن.

وتلقى الحوثيون في العام الأخير من عهد بايدن نحو ألف غارة أميركية وبريطانية منذ 12 يناير (كانون الثاني) 2024 حتى سريان الهدنة في غزة، من دون أن يؤدي ذلك إلى وقف هجماتهم.