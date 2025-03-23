بالفيديو- أول ظهور علني للبابا فرنسيس منذ دخوله المستشفى

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ظهر البابا فرنسيس، علنا لأول مرة منذ 5 أسابيع بعد إعلان دخوله المستشفى للعلاج من التهاب رئوي حاد، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وفي مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر البابا فرنسيس وهو يلوح من شرفة المستشفى جيميلي في روما حيث كان يتابع العلاج.

والسبت، أعلن الفاتيكان، أن البابا فرنسيس سيظهر الأحد علنا للمرة الأولى منذ منتصف فبراير لمناسبة صلاة التبشير الملائكي.

وأتى الإعلان في الوقت الذي أفاد فيه الفاتيكان بتحسن وضع البابا الصحي في الفترة الأخيرة، بعد مخاوف على حياته بسبب إصابته بالتهاب في الرئتين.



وكتب الفاتيكان في نشرة طبية أصدرها الأربعاء "تؤكد تحسن الحالة الصحية للحبر الأعظم".



وعانى رأس الكنيسة الكاثوليكية التي يتبعها نحو 1,4 مليار شخص في العالم، من مشكلات صحية متزايدة في السنوات الأخيرة، وكان خضع عندما كان شابا لعملية استئصال جزء من إحدى رئتيه.

لمشاهدة الفيديو: https://x.com/KarluskaP/status/1903765244050030934