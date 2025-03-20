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أول تعليق لبن غفير بعد العودة إلى منصبه

20
MARCH
2025
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عاد رئيس حزب "العظمة اليهودية"، إيتمار بن غفير، إلى منصبه في وزارة الأمن القومي التابعة للعدو الإسرائيلي بعد غياب دام شهرين، حيث استأنف مهامه في تقييم أمني أسبوعي عقد يوم الخميس في مقر الوزارة.

وفي مستهل الاجتماع الذي جمعه مع ضباط الشرطة، عبر بن غفير عن سعادته بالعودة قائلاً: "أنا سعيد بالعودة بعد شهرين من التوقف. لقد أنجزنا إصلاحات كبيرة وقمنا بأمور لم تُنفذ منذ سنوات طويلة، وسنواصل العمل بوتيرة أقوى".

وأضاف: "تابعت عن كثب التحديات والجهود التي بُذلت خلال الفترة الماضية، والآن أمامنا الكثير من العمل والمهام، وهناك أمور تحتاج إلى تحسين وتطوير. نحن على المسار الصحيح وسنتغلب على التحديات". 


وأكد بن غفير أن الأجهزة الأمنية، بما في ذلك الشرطة ومصلحة السجون وخدمات الإطفاء والإنقاذ، "تؤدي عملاً رائعًا"، مشددًا على أنه "لن يُسمح لأي طرف بالتحريض ضد الدولة أو دعم الإرهاب" على حد تعبيره.

وأشار إلى أن الحكومة التزمت منذ البداية بتعزيز "السيادة"، مضيفًا: "أرى التقدم الذي أحرزناه، وهناك أماكن بحاجة إلى مزيد من العمل والتحسين، وسننجح في ذلك".

وكان بيان صادر عن مكتب رئيس وزراء العدو الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أكد أن الحكومة وافقت على مقترح نتنياهو بإعادة تعيين بن غفير وزيرًا للأمن الوطني بعد انسحابه في كانون الثاني الماضي بسبب خلافات على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتعزز عودة بن غفير حكومة نتنياهو، التي لم يتبقَّ لها سوى أغلبية ضئيلة في البرلمان بعد انسحابه في كانون الثاني.

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