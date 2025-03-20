living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سي آي إيه والعميل السري.. 5 معلومات مثيرة في وثائق كينيدي

20
MARCH
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أصدرت الحكومة الأميركية، مساء الثلاثاء، عشرات الآلاف من الصفحات المتعلقة باغتيال الرئيس الأسبق جون كينيدي، والتي تلقي الضوء على حادثة هامة، وتشمل ملفات تعيد صياغة الرؤية لتلك الفترة في التاريخ الأميركي.
 
تفاصيل الإصدار
نشرت الأرشيف الوطني، يوم الثلاثاء، أكثر من 1,100 سجل تضمنت أكثر من 31,000 صفحة.
 
وفي وقت لاحق من الخميس، تم إصدار مجموعة ثانية رفعت العدد إلى 2,200 وثيقة بإجمالي 63,000 صفحة، وهو أقل من الـ 80,000 صفحة التي وعد بها الرئيس دونالد ترامب.
 
منذ التسعينيات، تم الإفراج عن العديد من الوثائق المتعلقة باغتيال كينيدي، ومعظم السجلات البالغ عددها 6 ملايين صفحة قد تم رفع السرية عنها بالفعل، ومع ذلك، لا تزال بعض الوثائق الأكثر حساسية غير متاحة.
 
وثائق قديمة بمعلومات جديدة
 
وفقا لتحليل واشنطن بوست، فإن الوثائق التي أفرج عنها، الثلاثاء، ليست جديدة، بل هي إصدارات غير منقحة من ملفات سابقة.
 
تشمل الملفات تقارير عن مراقبة وكالة المخابرات المركزية (CIA) لتحركات القاتل، لي هارفي أوزوالد (الذي اغتال كينيدي)، في السفارة السوفيتية والقنصلية الكوبية في مكسيكو سيتي قبل أسابيع من الاغتيال.
 
مؤلف كتاب "عمل قاسٍ وصادم: التاريخ السري لاغتيال كينيدي" فيليب شينون، قال: "من الممكن دائما أن تحتوي هذه الوثائق على مفاجأة، لكن حتى الآن لا يوجد شيء يعيد كتابة القصة الأساسية لما حدث في ذلك اليوم".
 
أما تيموثي نفتالي، الأستاذ في جامعة كولومبيا، فقد قال إن الوثائق توفر رؤية أعمق للمخابرات الأميركية في ذلك الوقت، بما في ذلك سياسات الولايات المتحدة تجاه كمبوديا، إندونيسيا، ومصر.
 
أساليب التجسس الأميركية
 
تشمل الوثائق كشفا عن أساليب التجسس التي استخدمتها وكالة الاستخبارات المركزية في ذلك الوقت.
 
فعلى سبيل المثال، في عام 1961، كتب المؤرخ آرثر شليزنجر جونيور مذكرة إلى كينيدي عن إعادة هيكلة الـCIA، حيث ذكر أن أكثر من 1,500 موظف في الوكالة كانوا يعملون تحت غطاء وزارة الخارجية.
 
وأحد الأمثلة البارزة كان أن 128 عميلا من الـCIA كانوا يعملون في السفارة الأميركية في باريس، وكان معروفا محليا أن مقر الاستخبارات يحتل الطابق العلوي من السفارة.
 
التعامل مع الاتحاد السوفيتي وكوبا
 
إحدى الوثائق، وهي تقرير سري من عام 1991، تتحدث عن مسؤول في الـ KGB ( جهاز الاستخبارات السوفيتي السابق) يدعى فياتشيسلاف نكونوف، والذي راجع 5 مجلدات من ملفات أوزوالد في موسكو. وقال إنه أصبح مقتنعا بأن أوزوالد لم يكن عميلا للكي جي بي، بل كان شخصًا غير متزن لدرجة لا يمكن التحكم به.
 
كما كشفت إحدى الوثائق غير المنقحة أن مانويل ماتشادو لوساس، الذي كان يُعرف بأنه صديق مقرب لفيدل كاسترو (رئيس كوبا السابق)، كان عميلا لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية سي آي إيه.
 
انتقادات لقرار الإفراج عن الوثائق
 
وانتقد جاك شلوسبرغ، حفيد كينيدي، قرار ترامب بالإفراج عن الوثائق، متهما إياه بمحاولة استغلال التاريخ.
 
في المقابل، أشاد روبرت كينيدي جونيور، ابن شقيق كينيدي، بالقرار، معتبرا أنه "كسر عقود من الأكاذيب والتعتيم".
 
من ناحية أخرى، واجهت الحكومة انتقادات حادة بسبب نشر أرقام الضمان الاجتماعي لبعض الأفراد، مما قد يعرضهم لخطر الاحتيال أو المضايقات.
 
وقال المحامي مارك زيد: "هذا أمر غير مسؤول تمامًا، ولم يكن له أي فائدة سوى تعريض الناس للخطر."
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout