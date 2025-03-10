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ترامب يوقع أمرا تنفيذيا لإنشاء "احتياطي استراتيجي للبتكوين"

10
MARCH
2025
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هبطت عملة بتكوين بأكثر من 5 بالمئة بعد أنباء توقيع الرئيس الأميركي أمرا تنفيذيا أمس الخميس لتكوين احتياطي استراتيجي من العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم.
 
وبحسب ديفيد ساكس مسؤول العملات المشفرة في البيت الأبيض، فقد وقّع الرئيس دونالد ترامب الخميس أمرا تنفيذيا ستنشئ الحكومة الأميركية بموجبه "احتياطيا استراتيجيا من البيتكوين"، وهو ما يمثل دعما كبيرا لصناعة العملات المشفرة التي أسهمت بسخاء في تمويل حملته الرئاسية الأخيرة.
 
وقال ديفيد ساكس، مستشار البيت الأبيض للذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة، على شبكات التواصل الاجتماعي، إن هذا الاحتياطي سيكون "نوعا من فورت نوكس رقمي". وفي الولايات المتحدة، فورت نوكس هو المكان الذي تخزن فيه الحكومة الأميركية احتياطاتها من الذهب.
 
وفقا لساكس، تمتلك الولايات المتحدة بالفعل حوالى 200 ألف بيتكوين، تبلغ قيمتها زهاء 17,5 مليار دولار بالأسعار الحالية. وقد تم الحصول على هذه الأصول من جانب المحاكم ولم يتم شراؤها من قبل الحكومة الأميركية.
 
وستُنقل هذه الأصول إلى هذا الاحتياطي الاستراتيجي، حيث ستُخزَّن إلى أجل غير مسمى.
 
لكن سعر البتكوين قد خسر ما يصل إلى 5.7 بالمئة بعد هذا الإعلان، إذ أبدى السوق خيبة من عدم وجود سياسة شراء عامة للعملات المشفرة.
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