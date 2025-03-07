ترامب يدرس فرض عقوبات ورسوما جمركية جديدة على روسيا بسبب أوكرانيا

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هدد الرئيس الاميركي دونالد ترامب، بفرض عقوبات ورسوم جمركية جديدة على روسيا بسبب قصفها أوكرانيا، بعد أن علق المساعدات الأميركية لكييف في محاولة لحثها على قبول مسار التفاوض.

وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال": "بناء على أن روسيا تقصف أوكرانيا حاليا في ساحة المعركة، أفكر بقوة في فرض عقوبات مصرفية واسعة النطاق وعقوبات ورسوم جمركية على روسيا إلى أن يتم التوصل لوقف إطلاق النار ولاتفاق تسوية نهائي بشأن السلام".

أضاف متوجها إلى روسيا واوكرانيا معا: "أحضروا إلى طاولة المفاوضات الآن، قبل أن يفوت الاوان".