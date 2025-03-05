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ترامب يكشف تلقيه رسالة من زيلينسكي.. ماذا جاء فيها؟

5
MARCH
2025
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بعدما عبر الرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي أمس عن أسفه لما حدث في البيت الأبيض، معبراً عن امتنانه لواشنطن، كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب جديدا.

فقد أكد في خطاب ألقاه اليوم الأربعاء أمام الكونغرس بمجلسيه الشيوخ والنواب، أن زيلينسكي أبلغه في رسالة تلقاها قبل قليل، استعداده لتوقيع اتفاقية المعادن في أي وقت.

كما أشار ترامب إلى أن نظيره الأوكراني أبدى استعداده للعودة إلى طاولة المفاوضات مع روسيا.

حرب عبثية
كما شدد على أنه آن الأوان لوقف الحرب الروسية الأوكرانية، التي وصفها بالعبثية.

إلى ذلك، أشار إلى أنه "إذا أردت إنهاء الحروب فعليك الحديث مع الطرفين"، مضيفاً "علينا وقف القتل وهذه الحرب الوحشية".

وشدد على أنه تلقى إشارات قوية من روسيا حول استعدادها للسلام.

كما اتهم الإدارة الأميركية السابقة بتبديد مليارات الدولارات على أوكرانيا، ما أدى الى مقتل الآلاف. ثم تساءل قائلاً "هل تريدون أن يستمر ذلك خمس سنوات مقبلة". ليتابع مجيباً "بوكا هانتس تقول نعم" في إشارة إلى السيناتور اليزابيث وورن.

وكان الرئيس الأوكراني أعرب مساء أمس الثلاثاء في تغريدة على حسابه في إكس، عن أسفه لما جرى في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، في إشارة إلى اللقاء العاصف الذي جمعه بترامب.

كما أبدى امتنانه لكل ما فعلته أميركا من أجل مساعدة كييف، وما فعله ترامب أيضا لجهة تزويد بلاده بالأسلحة. وأكد استعداد بلاده للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع موسكو في أقرب وقت ممكن لتحقيق السلام الدائم.

جاء ذلك بعدما أعلن البيت الأبيض سابقا وقف المساعدات العسكرية لكييف بشكل مؤقت.

كما أتى عقب تجديد الرئيس الأميركي انتقاداته اللاذعة لنظيره الأوكراني معتبراً أن عليه "أن يكون أكثر امتنانا" للولايات المتحدة.

يذكر أن مشاجرة كلامية عنيفة وغير مسبوقة كانت اندلعت، الأسبوع الماضي، أمام مرأى العالم بين الرئيسين الأميركي والأوكراني، إثر أسابيع من التوتر والانتقادات بين الرجلين، لاسيما بعد اتصال ترامب بنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، واللقاء الذي عقد في الرياض الشهر الماضي (فبراير) بين وفدين روسي وأميركي.

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