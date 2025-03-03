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ماكرون: أوروبا بحاجة إلى إيطاليا "قوية"

3
MARCH
2025
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد أن أوروبا بحاجة إلى إيطاليا "قوية" و"تعمل" إلى جانب شركائها لإيجاد مخرج من الحرب في أوكرانيا، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى البقاء "متحدا".
 
وقال لصحيفة "إيل فوغليو" التي تصدر الإثنين: "إذا أردنا بصفتنا أوروبيين أن نكون ذوي صدقية في دعمنا أوكرانيا على المدى الطويل، يجب أن نكون قادرين على تقديم ضمانات أمنية قوية".
 
وأضاف ماكرون: "نحن نحاول تحريك الأمور. ونحن في حاجة إلى إيطاليا، إيطاليا القوية التي تعمل إلى جانب فرنسا وألمانيا"، وفق ترجمة لتصريحاته المنشورة باللغة الإيطالية.
 
وتابع: "من الضروري أن تقف إيطاليا إلى جانبنا، وأن تنخرط في هذا المسار، وأن تفعل ذلك بصفتها دولة أوروبية عظيمة، على خطى ماريو دراغي"، في إشارة منه إلى رئيس الوزراء الإيطالي السابق.
 
وقال ماكرون على مسامع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني المعروفة بقربها من الرئيس الأميركي دونالد ترامب: "في هذه اللحظة، يجب أن نبقى متحدين".
 
وشددت ميلوني من جهتها الأحد أيضا على أنه "من المهم جدا تجنب" خطر "انقسام" الغرب، بعد المشادة، الجمعة، بين ترامب وزيلينسكي في المكتب البيضاوي، مضيفة أن "إيطاليا والمملكة المتحدة يمكن أن تؤديا دورا مهما في مدّ الجسور".
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