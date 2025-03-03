رجال أعمال تركيا يحطمون أرقاما قياسية بعدد الطائرات الخاصة

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حطّم عدد رجال الأعمال الذين يملكون طائراتٍ خاصة في تركيا أرقاماً قياسية، بعدما ارتفع عدد الطائرات الخاصة التي بحوزتهم في عام 2024 الماضي بنسبة 43.6% ليبلغ إجمالي عددها 158 طائرة، وفق أحدث إحصائية تمّ نشرها ضمن تقرير لمجلة Forbes الأميركية.

وبينما يبلغ سعر أغلى طائرة خاصة قرابة 80 مليون دولار أميركي، فإن بعض رجال الأعمال رغم ذلك يلفتون الانتباه بأساطيلهم الجوية، كما هي الحال في تركيا التي احتلت المرتبة 13 عالمياً من حيث عدد طائراتها الخاصة لدى رجال الأعمال وأثرياء البلاد.

وارتفع عدد الطائرات الخاصة في تركيا من 110 طائرات في العام 2023 إلى 158 طائرة في العام 2024، وهو ما منح تركيا موقعاً في الترتيب الثالث عشر بين أكثر الدول امتلاكاً للطائرات الخاصة، بحسب ما ورد في تقرير المجلة الأميركية.

ووفقاً لتقرير Forbes، بينما يتزايد عدد رجال الأعمال الذين يمتلكون طائرات خاصة، يتصدر محمد نظيف غونال القائمة بطائرته من طراز جلوبال 8000 التي تبلغ قيمتها 80 مليون دولار. ومن ثم يبرز محمد علي آيدنلار في الترتيب بطائرة من طراز Gulfstream G700 بقيمة 79 مليون دولار، وجنكيز هولدنج بطائرة من طراز Gulfstream G650 بقيمة 65 مليون دولار.

كما يبرز عمر كوتش وفوات توسيالي ومحمد جنكيز بأكثر من طائرة واحدة.

ويمتلك جمال كاليونجو طائرتين، إحداهما طائرة بومباردييه جلوبال أكسبريس 5500 بقيمة 43 مليون دولار والأخرى بومباردييه تشالنجر 605 بقيمة 9 ملايين و950 ألف دولار.

ويمتلك محمد جنكيز أيضاً طائرتين. طائرة من طراز General Dynamics Gulfstream G650 بقيمة 65 مليون دولار وطائرة من طراز Cessna Citation Latitude بقيمة 19.5 مليون دولار.

وعمر كوتش هو أحد هؤلاء الذين يمتلكون طائرتين. إحداهما طائرة داسو سيستمز فالكون 8X بقيمة 62 مليون دولار، والأخرى طائرة داسو سيستمز فالكون 6X بقيمة 57 مليون دولار.

ويمتلك فؤاد توسيالي أيضاً طائرة داسو سيستمز فالكون 7 إكس بقيمة 53 مليون دولار وطائرة فالكون 2000S من الشركة نفسها بقيمة 16 مليون دولار.