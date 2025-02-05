بالصور: العثور على "نغم" مقتولةً بعد أيامٍ من اختطافها!

A + A -

أثارت قضية اختطاف سيدة تدعى نغم عيسى، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا، وذلك بعد اختفائها في الثاني من الشهر الجاري، بحي عكرمة في مدينة حمص وسط سوريا.

مصدر مقرب من ذوي الضحية، قال لـ"سبوتنيك": "الاتصال بنغم، فُقد صباح يوم الأحد الماضي، أثناء ذهابها إلى الطبيب دون معرفة مصيرها، حيث تم إبلاغ كافة المراكز الأمنية والبحث في المستشفيات بلا جدوى، وتلقينا اتصالا من أحد الأشخاص، ادّعى أنه قام باختطاف نغم، وطالب بفدية مالية قدرها 500 مليون ليرة سورية، حتى يطلق سراحها وأعطى مهلة 3 أيام فقط".

ورغم إبلاغ الجهات الأمنية، لم يطرأ أي تقدم في التحقيقات، بينما استمر الخاطفون في تهديد العائلة، وأرسلوا صورة لنغم وهي مقيدة وتعرضت للتعذيب، ومع عدم تمكن العائلة الفقيرة من دفع الفدية، قام الخاطفون بقتلها وإلقاء جثتها في ريف حمص، إلى جانب سيدة أخرى مجهولة الهوية.

وتشهد مدينة حمص وريفها، تصاعدًا في عدد حالات الخطف، حيث سُجلت 1500 حالة اختفاء، منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وعُثر على العشرات مقتولين بإطلاق نار مباشر، بينما لا يزال مصير الكثيرين مجهولًا، كما تتكدس عشرات الجثث المجهولة الهوية في مستشفيات المدينة، وسط حالة من القلق والخوف بين السكان.