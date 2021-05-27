الشرطة الأمريكية: مقتل 8 في إطلاق نار بولاية كاليفورنيا الأمريكية

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أعلن مكتب قائد شرطة مقاطعة سانتا كلارا، اليوم الأربعاء 27 مايو/أيار، أن ثمانية على الأقل قتلوا، عندما أطلق موظف مسلح النار في ساحة للقطار الخفيف بمدينة سان هوزيه بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأضاف راسل ديفيس نائب قائد شرطة المقاطعة للصحفيين في مؤتمر صحفي نقلته وكالة "رويترز" أن مطلق النار قتل أيضا مشيرا إلى أنه كان موظفا لدى مؤسسة النقل في وادي سانتا كلارا.

وأشار إلى أنه لا يمكنه القول على وجه الدقة كيف قتل المسلح أو إن كان ضباط الشرطة في الموقع أطلقوا النار من أسلحتهم.

ووقع إطلاق النار قبيل الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (1400 بتوقيت غرينتش) في ساحة للقطار الخفيف، تديرها مؤسسة النقل في وادي سانتا كلارا قرب المطار الرئيسي بالمدينة.

وقال ديفيس إن فرقة من خبراء المفرقعات تفتش الساحة، بعد العثور على عبوة ناسفة "واحدة على الأقل".

وقال غلين هندريكس، رئيس مجلس إدارة مؤسسة النقل في وادي سانتا كلارا في المؤتمر الصحفي "مأساة مروعة حدثت هنا اليوم ومشاعرنا مع أسرة مؤسستنا".

وأضاف أن "إطلاق النار وقع في منطقة ضمن ساحة يقوم فيها العمال بأعمال الصيانة للعربات ولم تكن في مركز العمليات والتحكم".

وتقع سان هوزيه، التي يقطنها نحو مليون نسمة، في قلب وادي السليكون وهو المركز العالمي الشهير بالابتكارات التكنولوجية وموطن بعض أكبر شركات التكنولوجيا الأمريكية.

وقال سام ليكاردو، رئيس بلدية المنطقة في المؤتمر الصحفي "نحن في وقت حالك، سنفعل كل ما بوسعنا لضمان عدم تكرار ذلك في مدينتنا".

وقال مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) إن لديه عملاء يساعدون في موقع الجريمة.