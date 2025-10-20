"واتساب" أحدث ساحة للحرب بين إسرائيل وإيران.. ماذا يحدث؟

A + A -

يبدو أن الصراع بين إسرائيل وإيران يدخل مرحلة جديدة، بطلها تطبيق المراسلات "واتساب"، حيث حذرت وزارة الخارجية الإسرائيلية موظفيها ودبلوماسييها، من مجموعات "واتساب" تدار من إيران و"دول معادية أخرى".

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فقد أضيف موظفون بوزارة الخارجية الإسرائيلية ودبلوماسيون إسرائيليون إلى مجموعات "واتساب" تدار من إيران وباكستان وغيرهما.

وحذر مسؤول الأمن في وزارة الخارجية الموظفين، قائلا: "وردت مؤخرا تقارير عن إضافة أشخاص إلى مجموعات (واتساب)، وليس من خلال جهات اتصالهم".

وتابع المسؤول: "هذه مجموعات أنشأها ويديرها خصومنا من أرقام هواتف في إيران وباكستان وأماكن أخرى. لذلك، يجب توخي الحذر بشأن المجموعات التي تنضم إليها أو تضاف إليها".

كما نصح الموظفين والدبلوماسيين الإسرائيليين بـ"تغيير إعدادات (واتساب) بحيث لا تضاف إلى المجموعات إلا من خلال جهات الاتصال المسجلة على هاتفك".

ومنذ حرب إسرائيل وإيران التي استمرت 12 يوما في يونيو الماضي، يعلن البلدان بشكل متكرر عن رصد عمليات تجسس يحاول "العدو" تنفيذها".

ونفذت إيران حكم الإعدام بحق شخص أدين بالتجسس لحساب إسرائيل، حسبما أعلنت السلطة القضائية، الأحد، في سياق سلسلة إعدامات يستمر تنفيذها منذ حرب الـ12يوما.

وفي الأشهر الأخيرة، أعلنت السلطات الإيرانية تنفيذ عدة عمليات توقيف وإعدامات لأشخاص اتهمتهم بالعمل لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد).

والأربعاء، دخل حيز التنفيذ قانون يشدد العقوبات على الأفراد المتهمين بالتجسس لصالح إسرائيل والولايات المتحدة.