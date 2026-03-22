تكشُف جهات مطلعة على المحور الإيراني – حزب الله، أن الدخول العسكري الرسمي لليمن وحركة أنصار الله الحوثيين في الحرب الدائرة في المنطقة، سيحصل عاجلاً أم آجلاً لكن في الوقت المناسب وظروف حرجة وبالتنسيق مع قيادة المحور لا سيما في الجمهورية الإسلامية في إيران، ويرتبط بمجموعة اعتبارات دقيقة:

* مسار الحرب وتطوراتها العسكرية والسياسية وقدرة إيران السيطرة على مفاصل المعركة وإداراتها

* مدى تأثير إغلاق إيران لمضيق هرمز على الاقتصاد العالمي واحتمال توجيه الولايات المتحدة قوات عسكرية خاصة للسيطرة على جزر إيرانية وفتح المضيق وضرب البنى التحتية للطاقة الكهربائية والنووية بشكل كامل وفقاً لتهديد الرئيس الأميركي الأخير لإيران.

* دخول دول الخليج مباشرة في الحرب الى جانب دول الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران

وتختم الجهات بالقول: دخول اليمن الحرب لن يكون بشكلٍ عشوائي، بل في توقيت شديد الفعالية والحسم أي ضمن معادلة صادمة. ولم تتحدث الجهات عن شكل التدخل بإغلاق مضيق باب المندب والبحر الأحمر أو عبر إطلاق صواريخ بعيدة المدى على إسرائيل أو دول أخرى في المنطقة.