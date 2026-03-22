خاص tayyar.org - جهات مطلعة تكشُف توقيت وظروف دخول اليمن الحرب
-
22 March 2026
-
34 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
تكشُف جهات مطلعة على المحور الإيراني – حزب الله، أن الدخول العسكري الرسمي لليمن وحركة أنصار الله الحوثيين في الحرب الدائرة في المنطقة، سيحصل عاجلاً أم آجلاً لكن في الوقت المناسب وظروف حرجة وبالتنسيق مع قيادة المحور لا سيما في الجمهورية الإسلامية في إيران، ويرتبط بمجموعة اعتبارات دقيقة:
* مسار الحرب وتطوراتها العسكرية والسياسية وقدرة إيران السيطرة على مفاصل المعركة وإداراتها
* مدى تأثير إغلاق إيران لمضيق هرمز على الاقتصاد العالمي واحتمال توجيه الولايات المتحدة قوات عسكرية خاصة للسيطرة على جزر إيرانية وفتح المضيق وضرب البنى التحتية للطاقة الكهربائية والنووية بشكل كامل وفقاً لتهديد الرئيس الأميركي الأخير لإيران.
* دخول دول الخليج مباشرة في الحرب الى جانب دول الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران
وتختم الجهات بالقول: دخول اليمن الحرب لن يكون بشكلٍ عشوائي، بل في توقيت شديد الفعالية والحسم أي ضمن معادلة صادمة. ولم تتحدث الجهات عن شكل التدخل بإغلاق مضيق باب المندب والبحر الأحمر أو عبر إطلاق صواريخ بعيدة المدى على إسرائيل أو دول أخرى في المنطقة.
-
Just in
-
16 :51
حزب الله: إستهدفنا تجمعاً لجنود العدو في منطقة الرندة بين بلدتي علما الشعب والضهيرة الحدوديتين بصلية صاروخية
-
16 :41
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في المطلة بالجليل الأعلى إثر إطلاق صواريخ من لبنان
-
16 :38
القناة 12 الإسرائيلية: رصد إطلاق 5 صواريخ من لبنان باتجاه نهاريا واعتراض بعضها
-
16 :34
مقر خاتم الأنبياء الإيراني: إذا نفّذ ترامب تهديداته باستهداف منشآت الطاقة الإيرانية فسيغلق مضيق هرمز بالكامل
-
16 :34
وزارة الصحة: 1029 شهيدًا و2786 جريحًا منذ بدء العدوان على لبنان
-
16 :33
حزب الله: قصفنا بالصواريخ تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في ثكنة برانيت
-
-
Other stories
-
-
-
الملياردير السوري وفيق السعيد عن قرار الكحول: عزل المسيحيين إهانة لسوريا نفسها!
-
بالصور- تحرك احتجاجي في باب توما في دمشق رفضًا لقرارات تمس حريات المواطنين... ما السبب؟
-
نتنياهو: نعمل لتهيئة سقوط النظام الإيراني… وصراعنا وجودي
-
نتنياهو: حان الوقت لانضمام قادة الدول إلى الحرب
-
إيران تهدد بمهاجمة بنى تحتية رئيسية في أنحاء الشرق الأوسط
-
تحطم مروحية قطرية في المياه الإقليمية… والبحث جارٍ عن الطاقم
-
ترامب يدرس مهمة "محفوفة بالمخاطر"!
-
بعد 3 محاولات فاشلة.. تفاصيل عن اغتيال شمخاني!
-
سخط شعبي في الأردن بعد مقتل 3 من رجال مكافحة المخدرات..
-
بالأرقام: صحيفة إسرائيلية تكشف خسائر تل أبيب بسبب الهجمات!
-
خبير عسكري: الصواريخ الإيرانية تجمع 5 أنظمة أربكت الدفاعات الإسرائيلية
-
"أكسيوس": ترامب يدرس خططًا لاحتلال جزيرة إيرانية!
-
السيسي: أمن الخليج جزء من الأمن القومي المصري
-
واشنطن تواصل هجماتها على فصائل العراق
-
الشرع: نعمل على إبعاد سوريا عن أيّ نزاع!
-
كان قد صرّح صباحًا… إسرائيل تغتال مسؤولًا إيرانيًا جديدًا! (صورة)
-
عدد القتلى في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران
-
لأول مرة منذ 1967.. إسرائيل تمنع صلاة العيد في المسجد الأقصى
-
أدرعي: نهاجم أهدافًا في جنوب سوريا!
-
هجومان بمسيّرتين على مصفاتي بترول في الكويت
-
-
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
وزير الإعلام بول مرقص بعد اتصالات بأمنيين: مناشدة محلية ودولية لحماية الصحافيين
-
-
-
22 March 2026
-
الملياردير السوري وفيق السعيد عن قرار الكحول: عزل المسيحيين إهانة لسوريا نفسها!
-
-
22 March 2026
-
EXCLUSIVE
خاص tayyar.org - سفارات أجنبية تسأل عن وضع الحزب
-
-
-
22 March 2026
-
الصحافية ندى أيوب تنتقد نواف سلام وحنين السيد: يتحملان مسؤولية مركز الكرنتينا!
-
-
-
22 March 2026
-
رئيس الرابطة المارونية يعترض على إنشاء مركز إيواء في الكرنتينا وتحوّله إلى قنبلة موقوتة
-
-
-
22 March 2026
-
منظمة الصحة العالمية: حرب الشرق الأوسط بلغت "مرحلة خطيرة" مع وقوع ضربات عند مواقع نووية
-
-
-
22 March 2026
-
بعد التهديد بقصف جسر القاسميّة... الجيش اللبناني يُعيد تموضعه
-
-
-
22 March 2026
-
تحذير جديد للجيش الإسرائيلي باستهداف جسر القاسمية جنوبي لبنان
-
-
-
22 March 2026
-
بالصور- تحرك احتجاجي في باب توما في دمشق رفضًا لقرارات تمس حريات المواطنين... ما السبب؟
-
-
22 March 2026
-
بالفيديو- رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في عشاء للنازحين في البترون: قلوبنا مفتوحة لكم وعلى الدولة أن تؤمن لكم الإقامة المشرفة والعودة المشرّفة وألا تقبل بإنشاءات لأن ذلك رسالة سلبية بأنكم لن تعودوا إلى أرضكم
-
-
22 March 2026