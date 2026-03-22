الملياردير السوري وفيق السعيد عن قرار الكحول: عزل المسيحيين إهانة لسوريا نفسها!
22 March 2026
1 min ago
source: tayyar.org
كتب الملياردير ورجل الأعمال السوري وفيق السعيد في انتقاده لقرار محافظة دمشق:
قرار حصر استهلاك وبيع الكحول في الأحياء التي سكنها المسيحيون تاريخياً في دمشق ليس مجرد قرار خاطئ، بل هو قرار مُهين، ينم عن جهل تاريخي، ويُثير انقساماً خطيراً، ويبعث برسالة واضحة ومُقلقة مفادها أن المجتمعات المسيحية يجب استهدافها، وتهميشها، وتصنيفها نمطياً، وهذه ليست سياسة، بل تشويه للحقائق.
تلقيت تعليمي على يد اليسوعيين، وبصفتي مسلماً، كنت أذهب إلى الكنيسة يومياً، ولم يُشكك أحد في إيماني قط، ولم أشعر يوماً بالاختلاف.. في يومي الأول، سأل مدير المدرسة والدتي إن كان عليّ حضور قداس الصباح أم قضاء ذلك الوقت في الدراسة، فكان جوابها بسيطاً: "الكنيسة بيت الله".. هكذا كانت سوريا..
وأكد السعيد: هكذا كانت سوريا التي نعرفها..
بلدٌ يُحترم فيه الدين، ولا يُستخدم كسلاح..
بلدٌ يُعاش فيه التنوع، ولا يُناقش..
لطالما كان المسيحيون في سوريا بناة للأمة: أطباؤها، وكتابها، ومعلموها، ومثقفوها، وفتحت كنائسهم أبوابها لإيواء المحتاجين، وخدمت مؤسساتهم الفقراء، وكان التزامهم دائماً تجاه سوريا، لا تجاه التفرقة، ولا تجاه الإقصاء.
إن عزلهم الآن، أو الأسوأ من ذلك، ربط مجتمعاتهم بالانحطاط الأخلاقي، إهانة، ليس لهم فحسب، بل لسوريا نفسها، فهذه ليست سوريا التي أعرفها.
وتابع: عشت عقوداً من تاريخ هذا البلد، ولم تتدخل الدولة قط، ولو لمرة واحدة، في الحياة الخاصة للناس، أو تستهدف مجتمعاً بمثل هذه التداعيات.. ولم تُبنَ سوريا يوماً على الإقصاء، بل بُنيت على التعايش.
المسيحيون ليسوا "مناطق محظورة".. إنهم ليسوا استثناءً.. إنهم جزء لا يتجزأ من سوريا، وهذا القرار إهانة لسوريا وللتاريخ نفسه".
يذكر أن وفيق السعيد هو رجل أعمال وملياردير سوري، لديه عدد كبير من الشركات في أوروبا وأميركا والشرق الأوسط.
وقام عام 1996 بالتبرع بمبلغ 23 مليون جنيه استرليني لإنشاء كلية في جامعة أكسفورد في إنكلترا، وقامت الجامعة بتسمية الكلية باسمه.
وحصل عام 2005 على الدكتوراه الفخرية من جامعة دمشق تقديراً له ولعطائه ومؤسساته الخيرية التي يملكها في أوروبا والشرق الأوسط.
16 :51
حزب الله: إستهدفنا تجمعاً لجنود العدو في منطقة الرندة بين بلدتي علما الشعب والضهيرة الحدوديتين بصلية صاروخية
-
16 :41
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في المطلة بالجليل الأعلى إثر إطلاق صواريخ من لبنان
-
16 :38
القناة 12 الإسرائيلية: رصد إطلاق 5 صواريخ من لبنان باتجاه نهاريا واعتراض بعضها
-
16 :34
مقر خاتم الأنبياء الإيراني: إذا نفّذ ترامب تهديداته باستهداف منشآت الطاقة الإيرانية فسيغلق مضيق هرمز بالكامل
-
16 :34
وزارة الصحة: 1029 شهيدًا و2786 جريحًا منذ بدء العدوان على لبنان
-
16 :33
حزب الله: قصفنا بالصواريخ تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في ثكنة برانيت
-
بالصور- تحرك احتجاجي في باب توما في دمشق رفضًا لقرارات تمس حريات المواطنين... ما السبب؟
-
نتنياهو: نعمل لتهيئة سقوط النظام الإيراني… وصراعنا وجودي
-
نتنياهو: حان الوقت لانضمام قادة الدول إلى الحرب
-
إيران تهدد بمهاجمة بنى تحتية رئيسية في أنحاء الشرق الأوسط
-
تحطم مروحية قطرية في المياه الإقليمية… والبحث جارٍ عن الطاقم
-
ترامب يدرس مهمة "محفوفة بالمخاطر"!
-
بعد 3 محاولات فاشلة.. تفاصيل عن اغتيال شمخاني!
-
سخط شعبي في الأردن بعد مقتل 3 من رجال مكافحة المخدرات..
-
بالأرقام: صحيفة إسرائيلية تكشف خسائر تل أبيب بسبب الهجمات!
-
خبير عسكري: الصواريخ الإيرانية تجمع 5 أنظمة أربكت الدفاعات الإسرائيلية
-
"أكسيوس": ترامب يدرس خططًا لاحتلال جزيرة إيرانية!
-
السيسي: أمن الخليج جزء من الأمن القومي المصري
-
واشنطن تواصل هجماتها على فصائل العراق
-
الشرع: نعمل على إبعاد سوريا عن أيّ نزاع!
-
كان قد صرّح صباحًا… إسرائيل تغتال مسؤولًا إيرانيًا جديدًا! (صورة)
-
عدد القتلى في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران
-
لأول مرة منذ 1967.. إسرائيل تمنع صلاة العيد في المسجد الأقصى
-
أدرعي: نهاجم أهدافًا في جنوب سوريا!
-
هجومان بمسيّرتين على مصفاتي بترول في الكويت
-
مصر.. الإفراج عن 5 من معتقلي دعم فلسطين واستمرار احتجاز العشرات
-
وزير الإعلام بول مرقص بعد اتصالات بأمنيين: مناشدة محلية ودولية لحماية الصحافيين
-
-
-
22 March 2026
-
EXCLUSIVE
خاص tayyar.org - جهات مطلعة تكشُف توقيت وظروف دخول اليمن الحرب
-
-
22 March 2026
-
EXCLUSIVE
خاص tayyar.org - سفارات أجنبية تسأل عن وضع الحزب
-
-
-
22 March 2026
-
الصحافية ندى أيوب تنتقد نواف سلام وحنين السيد: يتحملان مسؤولية مركز الكرنتينا!
-
-
-
22 March 2026
-
رئيس الرابطة المارونية يعترض على إنشاء مركز إيواء في الكرنتينا وتحوّله إلى قنبلة موقوتة
-
-
-
22 March 2026
-
منظمة الصحة العالمية: حرب الشرق الأوسط بلغت "مرحلة خطيرة" مع وقوع ضربات عند مواقع نووية
-
-
-
22 March 2026
-
بعد التهديد بقصف جسر القاسميّة... الجيش اللبناني يُعيد تموضعه
-
-
-
22 March 2026
-
تحذير جديد للجيش الإسرائيلي باستهداف جسر القاسمية جنوبي لبنان
-
-
-
22 March 2026
-
بالصور- تحرك احتجاجي في باب توما في دمشق رفضًا لقرارات تمس حريات المواطنين... ما السبب؟
-
-
22 March 2026
-
بالفيديو- رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في عشاء للنازحين في البترون: قلوبنا مفتوحة لكم وعلى الدولة أن تؤمن لكم الإقامة المشرفة والعودة المشرّفة وألا تقبل بإنشاءات لأن ذلك رسالة سلبية بأنكم لن تعودوا إلى أرضكم
-
-
22 March 2026