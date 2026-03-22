إيران تهدد بمهاجمة بنى تحتية رئيسية في أنحاء الشرق الأوسط
22 March 2026
1 min ago
source: tayyar.org
هددت إيران بمهاجمة بنى تحتية رئيسية في أنحاء الشرق الأوسط، بعدما توعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتدمير محطات الطاقة في الجمهورية الإسلامية ما لم يُفتح مضيق هرمز خلال يومين.
وبعد إشارته إلى أنه قد يخفف التصعيد في الحرب، كثّف ترامب مجددا الضغط على القيادة الإيرانية وحدد مهلة للجمهورية الإسلامية لفتح المضيق الذي يعد طريقا تجاريا حيويا.
وقال على منصته "تروث سوشال": "إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز بالكامل، ومن دون أي تهديد، خلال 48 ساعة من الآن، فإن الولايات المتحدة الأميركية ستضرب وتدمر تماما مختلف محطاتها للطاقة، بدءا بأكبرها!".
لكن القيادة العملياتية للجيش الإيراني ردّت بالتحذير من أنه "إذا تعرّضت البنية التحتية الإيرانية للنفط والطاقة لهجوم من العدو، فسيتم استهداف كل البنى التحتية للطاقة وتكنولوجيا المعلومات وتحلية المياه التابعة للولايات المتحدة" في المنطقة, كما نقلت "فرانس برس"..
Just in
13 :48
الحزب: استهدفنا بدفعة صاروخية تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في مدينة الخيام جنوبي لبنان
13 :47
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: رصد تسلل مسيرة وتفعيل الإنذارات في 13 بلدة على الحدود الشمالية
13 :46
تعرض بلدتي مارون الراس ويارون لقصف مدفعي اسرائيلي
13 :44
نتنياهو يهدد باستهداف القادة الإيرانيين بعد الضربات الصاروخية على جنوبي إسرائيل
13 :43
بعد التهديد بقصف جسر القاسميّة... الجيش اللبناني يُعيد تموضعه تتمة
13 :40
دفعة صاروخية من الحزب باتجاه إصبع الجليل
Other stories
تحطم مروحية قطرية في المياه الإقليمية… والبحث جارٍ عن الطاقم
ترامب يدرس مهمة "محفوفة بالمخاطر"!
بعد 3 محاولات فاشلة.. تفاصيل عن اغتيال شمخاني!
سخط شعبي في الأردن بعد مقتل 3 من رجال مكافحة المخدرات..
بالأرقام: صحيفة إسرائيلية تكشف خسائر تل أبيب بسبب الهجمات!
خبير عسكري: الصواريخ الإيرانية تجمع 5 أنظمة أربكت الدفاعات الإسرائيلية
"أكسيوس": ترامب يدرس خططًا لاحتلال جزيرة إيرانية!
السيسي: أمن الخليج جزء من الأمن القومي المصري
واشنطن تواصل هجماتها على فصائل العراق
الشرع: نعمل على إبعاد سوريا عن أيّ نزاع!
كان قد صرّح صباحًا… إسرائيل تغتال مسؤولًا إيرانيًا جديدًا! (صورة)
عدد القتلى في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران
لأول مرة منذ 1967.. إسرائيل تمنع صلاة العيد في المسجد الأقصى
أدرعي: نهاجم أهدافًا في جنوب سوريا!
هجومان بمسيّرتين على مصفاتي بترول في الكويت
مصر.. الإفراج عن 5 من معتقلي دعم فلسطين واستمرار احتجاز العشرات
العراق.. غارات على قواعد أمريكية وقصف لمقار الحشد الشعبي يوقع قتلى وجرحى
إعلام: إعادة فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر
إسرائيل تكثف هجماتها على شرطة غزة وحماس تشدد قبضتها
سوريا: نشيد وطني جديد يفجر جدلا
Just in
13 :48
الحزب: استهدفنا بدفعة صاروخية تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في مدينة الخيام جنوبي لبنان
13 :47
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: رصد تسلل مسيرة وتفعيل الإنذارات في 13 بلدة على الحدود الشمالية
13 :46
تعرض بلدتي مارون الراس ويارون لقصف مدفعي اسرائيلي
13 :44
نتنياهو يهدد باستهداف القادة الإيرانيين بعد الضربات الصاروخية على جنوبي إسرائيل
13 :43
بعد التهديد بقصف جسر القاسميّة... الجيش اللبناني يُعيد تموضعه تتمة
13 :40
دفعة صاروخية من الحزب باتجاه إصبع الجليل
بعد التهديد بقصف جسر القاسميّة... الجيش اللبناني يُعيد تموضعه
-
تحذير جديد للجيش الإسرائيلي باستهداف جسر القاسمية جنوبي لبنان
-
بالصور- تحرك احتجاجي في باب توما في دمشق رفضًا لقرارات تمس حريات المواطنين... ما السبب؟
بالفيديو- رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في عشاء للنازحين في البترون: قلوبنا مفتوحة لكم وعلى الدولة أن تؤمن لكم الإقامة المشرفة والعودة المشرّفة وألا تقبل بإنشاءات لأن ذلك رسالة سلبية بأنكم لن تعودوا إلى أرضكم
اجتماع أمني في السراي: لتكثيف الإجراءات في بيروت
نتنياهو: نعمل لتهيئة سقوط النظام الإيراني… وصراعنا وجودي
لمواجهة المرحلة الحساسة… المراجع الدينية تتحرّك وتكليف من شيخ العقل
نتنياهو: حان الوقت لانضمام قادة الدول إلى الحرب
صحناوي يدعو للتراجع عن قرار استحداث مركز ايواء على مدخل بيروت الشمالي
الراعي: أهلنا الذين صمدوا وتمسكوا بأرضهم وطالبوا بالسلام هم سياج الوطن وحُماته الحقيقيون
