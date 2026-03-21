بعد 3 محاولات فاشلة.. تفاصيل عن اغتيال شمخاني!
21 March 2026
1 hr ago
source: tayyar.org
كشفت مصادر إسرائيلية تفاصيل جديدة حول اغتيال أمين مجلس الدفاع الإيراني، الأدميرال علي شمخاني، في طهران، مشيرة إلى أنّه نجا من ثلاث محاولات سابقة قبل أن تتمكن الضربة الأخيرة من اغتياله.
ونقل موقع "واللا" الإسرائيلي عن مصدر أمني أنّ شمخاني كان هدفًا دائمًا للمخابرات الإسرائيلية والأميركية نظرًا لدوره المحوري في صناعة القرار الأمني داخل إيران. وأكد المصدر أنّ شمخاني لم يكن مجرد مستشار، بل كان ينسق عمل الأجهزة الأمنية الإيرانية ويدير العلاقات مع أذرع طهران الإقليمية، إضافة إلى الإشراف على الردود العسكرية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.
وأشار التقرير إلى أنّ شمخاني نجا مرتين من محاولات اغتيال سابقة في اللحظات الأخيرة، الأولى في حزيران 2025 عندما استُهدف المبنى الذي كان فيه بصاروخ دقيق، والثانية خلال هجوم جوي إسرائيلي واسع استهدف مواقع أمنية إيرانية، رغم وجوده داخل أحد المباني المستهدفة.
ولفت التقرير إلى أنّ أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تمكنت لاحقًا من تحديد مكان شمخاني داخل شقة عائلية، وبعد التحقق من المعلومات نُفذت ضربة جوية دقيقة أودت بحياته.
وبحسب تقديرات إسرائيلية، شكل اغتيال شمخاني ضربة كبيرة لمنظومة صنع القرار في إيران، وقد يفسر تصاعد ردود الفعل العسكرية في المنطقة، كما ساهم في إعادة ترتيب مراكز النفوذ داخل القيادة الإيرانية.
10 :12
إعلاميّ لبناني: "الأشدّ لم يبدأ بعد... والآتي أعظمُ وأشدُّ ضراوةً"! تتمة
10 :09
إعلام إيراني: مقتل معاون قائد الباسيج عظيم إسماعيلي
10 :08
أميركا تصدر إعفاء من العقوبات لمدة 30 يومًا لبيع نفط إيرانيّ تتمة
09 :55
"رويترز" عن مسؤولين: العراق أعلن حالة القوة القاهرة في حقول نفط طورتها شركات أجنبية بعد تعطل الملاحة بمضيق هرمز
09 :51
البستاني يحذّر من تداعيات الحرب واستنزاف الاقتصاد: لخطة طوارئ عاجلة... تتمة
09 :42
الوكالة الوطنية: تتعرض الخيام والطيبة ومركبا وحولا وشقرا لقصف مدفعيّ إسرائيليّ ورشقات رشاشة
إعلاميّ لبناني: "الأشدّ لم يبدأ بعد... والآتي أعظمُ وأشدُّ ضراوةً"!
21 March 2026
أميركا تصدر إعفاء من العقوبات لمدة 30 يومًا لبيع نفط إيرانيّ
21 March 2026
البستاني يحذّر من تداعيات الحرب واستنزاف الاقتصاد: لخطة طوارئ عاجلة...
21 March 2026
تشويه المقدّس وتقديس العنف ... جان بو شعيا
21 March 2026
أدرعي يردّ على فنانة لبنانيّة شهيرة: "سيأتي يوم وتنتهي فيه الحرب... ولحينها تبقي بخير"!
21 March 2026
غارة على منزل فجرًا.. وإصابات
21 March 2026
بالفيديو: دمار كبير في الضاحية بعد الغارات فجرًا
21 March 2026
"حركة بلا بركة"... الأسوأ ينتظرنا؟
21 March 2026
قبلان في رسالة العيد: الجيش يتلهّف للقتال....
21 March 2026
عراقجي: لا وقف لإطلاق النار دون ضمانات… وإيران منفتحة على الحلول الشاملة
21 March 2026