كشفت مصادر إسرائيلية تفاصيل جديدة حول اغتيال أمين مجلس الدفاع الإيراني، الأدميرال علي شمخاني، في طهران، مشيرة إلى أنّه نجا من ثلاث محاولات سابقة قبل أن تتمكن الضربة الأخيرة من اغتياله.

ونقل موقع "واللا" الإسرائيلي عن مصدر أمني أنّ شمخاني كان هدفًا دائمًا للمخابرات الإسرائيلية والأميركية نظرًا لدوره المحوري في صناعة القرار الأمني داخل إيران. وأكد المصدر أنّ شمخاني لم يكن مجرد مستشار، بل كان ينسق عمل الأجهزة الأمنية الإيرانية ويدير العلاقات مع أذرع طهران الإقليمية، إضافة إلى الإشراف على الردود العسكرية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأشار التقرير إلى أنّ شمخاني نجا مرتين من محاولات اغتيال سابقة في اللحظات الأخيرة، الأولى في حزيران 2025 عندما استُهدف المبنى الذي كان فيه بصاروخ دقيق، والثانية خلال هجوم جوي إسرائيلي واسع استهدف مواقع أمنية إيرانية، رغم وجوده داخل أحد المباني المستهدفة.

ولفت التقرير إلى أنّ أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تمكنت لاحقًا من تحديد مكان شمخاني داخل شقة عائلية، وبعد التحقق من المعلومات نُفذت ضربة جوية دقيقة أودت بحياته.

وبحسب تقديرات إسرائيلية، شكل اغتيال شمخاني ضربة كبيرة لمنظومة صنع القرار في إيران، وقد يفسر تصاعد ردود الفعل العسكرية في المنطقة، كما ساهم في إعادة ترتيب مراكز النفوذ داخل القيادة الإيرانية.