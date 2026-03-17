أعلنت محافظة دمشق حظر تقديم المشروبات الروحية في المطاعم والملاهي الليلية داخل مدينة دمشق.

وقرر المكتب التنفيذي لمجلس محافظة دمشق، حصر بيع المشروبات الروحية المختومة في مناطق باب توما والقصاع وباب شرقي ضمن المحلات المرخصة تجارياً، مع تحديد مسافة لا تقل عن 75 متراً بينها وبين دور العبادة والمقابر والمدارس، ومراعاة وجود دائرة قطرها 20 متراً حول المخافر والدوائر الرسمية، ويلزم القرار أصحاب المحلات بتقديم تعهد موثق بعدم تقديم المشروبات داخل المحل بالقدح، ومنح مهلة ثلاثة أشهر للمحال القائمة لتسوية أوضاعها وفق أحكام القرار.