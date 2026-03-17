حظر تقديم المشروبات الروحية في المطاعم والملاهي الليلية داخل مدينة دمشق
17 March 2026
أعلنت محافظة دمشق حظر تقديم المشروبات الروحية في المطاعم والملاهي الليلية داخل مدينة دمشق.
وقرر المكتب التنفيذي لمجلس محافظة دمشق، حصر بيع المشروبات الروحية المختومة في مناطق باب توما والقصاع وباب شرقي ضمن المحلات المرخصة تجارياً، مع تحديد مسافة لا تقل عن 75 متراً بينها وبين دور العبادة والمقابر والمدارس، ومراعاة وجود دائرة قطرها 20 متراً حول المخافر والدوائر الرسمية، ويلزم القرار أصحاب المحلات بتقديم تعهد موثق بعدم تقديم المشروبات داخل المحل بالقدح، ومنح مهلة ثلاثة أشهر للمحال القائمة لتسوية أوضاعها وفق أحكام القرار.
10 :06
"رويترز" عن إعلام محلي إسرائيلي: الجيش يتحقق مما إذا كان قد قتل لاريجاني ولم يصدر أيّ تأكيد من إيران
10 :03
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش حاول أمس اغتيال علي لاريجاني
09 :56
الميادين: الغارة الإسرائيلية على قعقعية الجسر شنتها مسيرة على سيارة تقل 4 عسكريين من الجيش اللبناني
09 :43
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إطلاق صفارات الإنذار في بلدة الغجر بالقطاع الشرقي من الحدود مع لبنان
09 :38
غارة إسرائيلية جديدة تستهدف مدينة الخيام جنوباً
09 :37
سقوط اصابات جراء غارة إسرائيلية إستهدفت قعقعية الجسر
Just in
-
10 :06
"رويترز" عن إعلام محلي إسرائيلي: الجيش يتحقق مما إذا كان قد قتل لاريجاني ولم يصدر أيّ تأكيد من إيران
-
10 :03
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش حاول أمس اغتيال علي لاريجاني
-
09 :56
الميادين: الغارة الإسرائيلية على قعقعية الجسر شنتها مسيرة على سيارة تقل 4 عسكريين من الجيش اللبناني
-
09 :43
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إطلاق صفارات الإنذار في بلدة الغجر بالقطاع الشرقي من الحدود مع لبنان
-
09 :38
غارة إسرائيلية جديدة تستهدف مدينة الخيام جنوباً
-
09 :37
سقوط اصابات جراء غارة إسرائيلية إستهدفت قعقعية الجسر
17 March 2026
17 March 2026
17 March 2026
17 March 2026
17 March 2026
17 March 2026
17 March 2026
17 March 2026
17 March 2026
17 March 2026