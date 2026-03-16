أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن "سقوط شظايا في منطقة مفتوحة قرب موقع حساس وسط إسرائيل."

وأضاف الإسعاف الإسرائيليّ: "طواقمنا بدأت عمليات مسح ميداني في مواقع عدّة وردت منها بلاغات بوقوع صواريخ أو شظايا اعتراضيّة".

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد كشفت عن مصدر عسكري عن "سقوط صاروخ في تل أبيب الكبرى."