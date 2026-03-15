وفاة الإعلامي الأردني البارز في قناة الجزيرة,جمال ريان, عن عمر ناهز 73 عامًا. أحد أبرز مذيعي قناة الجزيرة، بعد مسيرة إعلامية طويلة امتدت لعقود في العمل الصحفي والتلفزيوني.ويُعد ريان من الوجوه البارزة في الإعلام العربي، إذ كان من أول المذيعين الذين ظهروا على شاشة الجزيرة عند انطلاقها.