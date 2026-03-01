Tayyar Article
وزارة الصحة الكويتية: مقتل شخص و32 جريحًا نتيجة الهجمات الإيرانية على الكويت
01 March 2026
1 min ago
source: tayyar.org
Just in
16 :46
بالصورة: استهداف منصة نفط اماراتية! تتمة
16 :35
وكالات بحرية: تعرض سفينتين لهجمات في مضيق هرمز
16 :33
وسائل إعلام أجنبية: طائرة إيرانية هاجمت منصة نفطية إماراتية
16 :31
وزارة الدفاع الإماراتية: استهداف مستودع في قاعدة السلام البحرية بأبوظبي بمسيرتين إيرانيتين أدى لحريق بحاويتين
16 :24
مسؤول في البيت الأبيض للجزيرة:
- العملية مستمرة حتى ضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا وصواريخ بالستية
- الرئيس ترمب قرر عدم الانتظار إلى حين مبادرة إيران بشن هجوم ضدنا
- تلقينا إشارات عن اعتزام إيران استخدام صواريخ بالستية ضدنا بعد تهديدها عسكريا
16 :15
هيئة البث الإسرائيلية: مسيرة استهدفت مبنى يقطنه إسرائيليون قرب أحد مراكز بعثتنا بأبو ظبي وأسفرت عن إصابة بعضهم
Other stories
الكشف عن وضع الرئيس الإيراني!
تفاصيل الضربة على إيران.. ماذا سُميت العملية؟
إغلاق أجواء وحظر تجمعات..إجراءات إسرائيلية بعد بدء ضرب طهران!
إجراءات للسفارة الأميركية في قطر!
30 موقعاً حتّى الآن... انفجارات بالقرب من مكتب خامنئي؟!
بالصور: إسرائيل تستهدف طهران... وإعلان حالة طوارئ فورية!
أمر عاجل من السفارة الأميركية في إسرائيل للموظفين بالمغادرة!
دولة تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران فورًا: "الأعمال العدائية قد تستأنف دون سابق إنذار"!
حاملة الطائرات الأميركية الأكبر... وصلت إلى إسرائيل!
وقائع اتفاق "حافة الهاوية":هل تفجره إسرائيل من طهران للبقاع؟
المفاوضات بين واشنطن وطهران.. "خيبة أمل" أميركية؟
انفجارات تهز هذه الدولة... وإعلان لـ"الحرب المفتوحة"!
طائرات "الشبح" إلى إسرائيل!؟
مع تصاعد التوتر... دول تصدر تحذيرات بشأن السفر إلى المنطقة!
"الحرب على إيران واقعة"... ماذا عن استهداف خامنئي؟
فاجعة في المتوسط.. 21 قتيلاً ومفقوداً بغرق مركب هجرة!
الحكومة الكويتية تقرّ تعديلات على «قانون الجنسية»
العراق: إغلاق مطار بغداد مؤقتا بسبب خلل فني
حادث سير كبير في العراق... وسقوط أكثر من 11 قتيلاً!
قطر تؤكد أن السلام لا يدوم دون عدالة والوساطة تقوم على احترام الكرامة الإنسانية وسيادة القانون
