كشف مسؤول أميركيّ رفيع المستوى عن ملامح الخطّة العسكريّة الأميركيّة لضرب إيران، التي تعتمد على تنفيذ سلسلة من الضربات التصعيديّة، المصمّمة لتتخلّلها "مسارات" تتيح العودة إلى خفض التصعيد.

وقال المصدر، لـ"سي إن إن" الإخبارية الأميركيّة، إنّ "الاستراتيجية تعتمد على مبدأ الجولات، بحيث تستمرّ كلّ جولة لمدّة تتراوح بين يوم إلى يومَيْن، ويتم بعدها تعليق الضربات بشكلٍ موقّت"، مشيرًا إلى أنّ "واشنطن ستستغلّ هذا التوقف لتقييم الأضرار".