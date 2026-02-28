ما مدّة الضربات الأميركيّة على إيران؟
28 February 2026
1 hr ago
source: tayyar.org
كشف مسؤول أميركيّ رفيع المستوى عن ملامح الخطّة العسكريّة الأميركيّة لضرب إيران، التي تعتمد على تنفيذ سلسلة من الضربات التصعيديّة، المصمّمة لتتخلّلها "مسارات" تتيح العودة إلى خفض التصعيد.
وقال المصدر، لـ"سي إن إن" الإخبارية الأميركيّة، إنّ "الاستراتيجية تعتمد على مبدأ الجولات، بحيث تستمرّ كلّ جولة لمدّة تتراوح بين يوم إلى يومَيْن، ويتم بعدها تعليق الضربات بشكلٍ موقّت"، مشيرًا إلى أنّ "واشنطن ستستغلّ هذا التوقف لتقييم الأضرار".
16 :25
مسؤول إيراني: استهدفنا 7 قواعد أميركية في 7 دول.. وردّنا الحاسم لم يأت بعد (الميادين) تتمة
16 :20
وزير خارجية إيران لإن بي سي: لسنا بحاجة لأحد للدفاع عنا فنحن قادرون بما يكفي للقيام بذلك
16 :18
الحرس الثوري الإيراني:
- أيها الشعب الإيراني العزيز، لقد تعرّضت سفينة الدعم القتالي MST الأمريكية لإصابة شديدة بصواريخ القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية
- ستقع مصادر بحرية أخرى تابعة للجيش الأمريكي ضمن مرمى صواريخ وطائرات الحرس الثوري المسيّرة في استمرار الهجمات
16 :16
فرنسا وألمانيا وبريطانيا: يجب تمكين الشعب الإيراني من تقرير مستقبله بنفسه
16 :13
15 :57
القناة 12 الإسرائيلية: هجوم جديد يستهدف مدينة "تشابهار" جنوب شرقي إيران
16 :25
16 :20
16 :18
16 :16
16 :13
15 :57
