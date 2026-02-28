هجومٌ استباقي كبير شنته إسرائيل، اليوم السبت، على إيران، حيث استهدفت أماكن مختلفة لاسيما في طهران، أصفهان، كرمانشاه، قم، كرج، تبريز ومناطق أخرى.

الهجمات التي بدأتها بإسرائيل بالاشتراك مع الولايات المتحدة حملت اسم "نجمة يهودا"، وذلك وفق ما ذكرت تقارير إسرائيلية.



بالتوازي، قال مسؤول أميركي رفع المستوى لقناة "الجزيرة" إنّ "الغارات الجوية تهدف إلى تفكيك جهاز الأمن الإيراني"، فيما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول أميركي قوله إنّ "عشرات الضربات لطائرات أميركية تنفذ من قواعد حول الشرق الأوسط ومن حاملة طائرات".

وفي الهجوم المشترك على إيران، استهدفت إسرائيل والولايات المتحدة البنية التحتية وأهداف النظام، بما في ذلك مكتب المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي في شارع باستور، وربما مسؤولين كبار آخرين.

من ناحيتها، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إيراني قوله، اليوم السبت، إن المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي لم يتواجد في طهران لحظة شنّ إسرائيل هجمات جوية على العاصمة الإيرانية هذا الصباح.

وذكرت الوكالة نقلاً عن المسؤول أنه جرى نقل خامنئي إلى مكانٍ آمن.

أسباب عملياتية

وفي ظل الهجمات العنيفة المتواصلة في إيران، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن "الهدف من الهجمات هو مراكز النظام".

بدوره، قال أحد المصادر إن "قرار الهجوم صباحاً كان لأسباب عملياتية وأيضاً لتضليل الإيرانيين"، وتابع: "كل الضجة التي أثيرت في الأسابيع الأخيرة كانت تهدف إلى تضليلهم. كل شيء كان مخططاً له مسبقاً".