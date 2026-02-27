وصلت حاملة الطائرات الأميركية "جيرالد ر. فورد" الأكبر من نوعها في العالم، اليوم إلى الساحل الشمالي لإسرائيل، وذلك ضمن حشد عسكري ضخم في المنطقة، "روسيا اليوم".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أمر مجموعة حاملات الطائرات الضاربة بالتوجه إلى الشرق الأوسط هذا الشهر، بينما يدرس إمكانية اتخاذ إجراء عسكري ضد إيران على خلفية برنامجها النووي.

وغادرت الحاملة الجزيرة اليونانية كريت أمس بعد توقف تموين في قاعدة بحرية أميركية، وهي الآن في طريقها إلى منطقة حيفا.