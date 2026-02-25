في أول رد إيراني على خطاب حالة الاتحاد للرئيس الأميركي دونالد ترامب، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الكاذبين المحترفين يتمتعون بمهارة خاصة في صناعة "حقائق زائفة".

وأضاف بقائي: "كرر الكذبة مرات كافية حتى تصبح حقيقة. هذه قاعدة ابتكرها واستخدمها على نطاق واسع جوزيف غوبلز، وزير المخابرات الألماني النازي ومستشار هتلر".

وتابع: "تُستخدم هذه القاعدة الآن بشكل ممنهج من قبل الحكومة الأميركية ودعاة الحرب المحيطين بها، وخاصة النظام الإسرائيلي الذي يرتكب الإبادة الجماعية، لتعزيز حملة شيطانية لنشر معلومات كاذبة ومضللة ضد الشعب الإيراني".

وأوضح: "ما يُزعم حول البرنامج النووي الإيراني، وصاروخ إيران الباليستي العابر للقارات، وعدد ضحايا اضطرابات يناير، ليس إلا تكرارًا لسلسلة من الأكاذيب الكبرى. لا ينبغي لأحد أن ينخدع بمثل هذه الأكاذيب".