أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن عقد اجتماع طارئ في الأيام الأخيرة بين وزارة الصحة ومديري المستشفيات وجميع صناديق التأمين الصحي في البلاد، برئاسة المدير العام لوزارة الصحة وعدد من المسؤولين في الوزارة.

ومن بين أبرز الحالات التي طُلب من المستشفيات وصناديق التأمين الصحي الاستعداد لها هي العمل في ظل انقطاع الاتصالات وانقطاع الكهرباء.

وخلال الاجتماع، طُلب من كل واحد منهم عرض استعدادات المستشفى أو صندوق المرضى الذي يرأسه فيما يتعلق بالاستعداد في حالة طوارئ في البلاد من حيث الحماية والمعدات الطبية.