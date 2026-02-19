زلزال يضرب جنوب إيران
19 February 2026
14 mins ago
source: tayyar.org
أفاد المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، اليوم الخميس، بأن زلزالاً بقوة 5.5 درجة ضرب جنوب إيران. وأوضح المركز أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.
