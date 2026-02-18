دول عربية بدأت رمضان الأربعاء وأخرى الخميس.. إليكم التفاصيل!
18 February 2026
source: CNN
أعلنت عدد من الدول العربية، الأربعاء، أول أيام رمضان 2026، بعد تحري هلال غرة الشهر، مساء الثلاثاء، فيما ذهبت دول أخرى لإعلان الخميس أول أيام الشهر، وفيما يلي نستعرض لكم عددا من هذه الدول.
دول أعلنت الأربعاء 18 شباط أول أيام رضمان 2026:
-السعودية
-الإمارات
-قطر
-البحرين
-الكويت
-لبنان
-اليمن
-العراق (ديوان الوقف السني العراقي)
-الصومال
-جيبوتي
-السودان
-الاراضي الفلسطينية
دول أعلنت الخميس 19 شباط أول أيام رمضان 2026:
-مصر
-سوريا
-الأردن
-سلطنة عُمان
-الجزائر
-ليبيا
-تونس
-
