"10 سنوات".. هل يستغني نتنياهو عن أميركا؟

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة مع مجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية الأسبوعية نُشرت مساء الجمعة، عن رغبته في أن تستغني بلاده عن المساعدات العسكرية الأميركية في غضون 10 سنوات.

وقال: "خلال زيارتي الأخيرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، أكدت تقديرنا العميق للمساعدات العسكرية التي قدمتها لنا الولايات المتحدة على مر السنين".

وأضاف: "لكننا أيضا بلغنا مرحلة النضج. طورنا قدرات استثنائية، وسيصل اقتصادنا قريبا، خلال عقد من الزمن، إلى 1000 مليار دولار".

وتابع: "لذلك، أرغب في تقليص المساعدات العسكرية تدريجا في السنوات المقبلة".