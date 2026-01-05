فيديو من إسرائيل يُثير القلق... "حان الوقت"!

A + A -

أحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت جدلا كبيرا بعد الفيديو الذي نشره قبل ساعات على حسابه على منصة "اكس".

ويظهر بينيت في الفيديو وهو يقلب ساعة من الرمل أمامه، كما لو أن العدّ العكسي قد بدأ لشيء ما، وأرفقه بعبارة في العبريّة، ترجمتها: "حان الوقت".

تتابعون الفيديو المرفق.