كشفت دوائر أمنية في تل أبيب تفاصيل اغتيال القيادي في حركة حماس رائد سعد، معتبرة أنه ارتكب "خطأ فادحاً" أتاح لسلاح الجو استهدافه في عملية تُعرف إسرائيلياً بـ"العشاء الأخير".

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية إن سعد، الرجل الثاني في الحركة، خرج "لأسباب غير معلومة" بسيارة باتجاه شاطئ غزة من دون غطاء أمني، فرصدته دوائر المراقبة الإسرائيلية واغتالته فوراً.

من جهتها، أفادت "يديعوت أحرونوت" بأن إسرائيل لم تُبلغ الإدارة الأميركية بالعملية إلا بعد 20 دقيقة من تنفيذها، مرجعة التأخير إلى أن الاغتيال "يخالف القواعد المتفق عليها" بين تل أبيب وواشنطن ضمن اتفاق وقف إطلاق النار. واعتبرت الصحيفة أن إسرائيل خاطرت بإثارة غضب الولايات المتحدة عند تنفيذ العملية.

وأضافت أن استهداف سعد في ميدان النابلسي غرب مدينة غزة عُدّ حدثاً غير مألوف، بعدما سنحت "فرصة ذهبية" أوصت دوائر أمنية بارزة بضرورة انتهازها.

وبحسب ما نقلته الصحيفة عن مسؤولين في تل أبيب، اندلعت قبيل التنفيذ بدقائق خلافات داخل الأوساط الأمنية بين مؤيد ومعارض: فريق دعا إلى إرجاء العملية حتى عودة جثمان آخر رهينة إسرائيلي، فيما رأى آخر ضرورة تنفيذها رداً على ما وصفه بـ"مماطلة حماس" في إعادته، وهو الخيار الذي نال استحسان المستوى الأمني.

وختمت الصحيفة بالإشارة إلى أن إسرائيل تُجري حالياً اتصالات حثيثة مع الإدارة الأميركية لإقناع الوسطاء بالضغط على حماس لإعادة رفات آخر رهينة إسرائيلي في القطاع.

(ارم نيوز)