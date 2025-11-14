living cost indicators
بعد أن تحدت الجميع لتتزوجه.. هذا ما فعله العريس بزوجته بعد 4 أيام من حفل الزفاف!

لم تكن دعاء تتخيّل أن الرجل الذي تحدّت الجميع للارتباط به، سيتحوّل بعد 4 أيام فقط من الزواج إلى مصدر رعبٍ دائم.

فبحسب رواية عائلتها، بدأ الزوج بالاعتداء عليها لأتفه الأسباب، من الضرب المبرح إلى استخدام السكاكين، وتعدّى كذلك على والدتها.

وعلى مدى خمسة أشهر، ظلّت العروسُ البائسة تأمل أن تتبدّل طباعه، لكنها عاشت "أسوأ أيام حياتها"، فيما جسدُها النحيل يحمل آثار التعذيب والجروح.

وتقول الأسرة إن دعاء تمسّكت بالبقاء في منزل الزوج "خوفاً من اللوم والشماتة" في بيئة شعبية، إلى أن بلغ العنف ذروته: أعدّت له "صينية بطاطس باللحم"، ولم تجد أرزاً فعرضت جلب الخبز، فرفض ودخل في نوبة غضب، ليُقدم، بحسب العائلة، على نزع أظافرها والاعتداء عليها بسكين، قبل أن يرميها من شباك الشقّة رغم أنها حامل في شهورها الأولى.

ثم نزل إلى الشارع وحملها مجدداً للشقّة "لا لإسعافها بل لاستكمال الاعتداء"، ما تسبّب بكسور في الأضلاع والظهر والحوض.

وأكدت الأسرة أن الأجهزة الأمنية في محافظة بورسعيد ألقت القبض على الزوج، لكنها أشارت إلى تلقيها "رسائل تهديد" من جانبه ومن أسرته "لترهيبهم"، على حدّ قولهم.

