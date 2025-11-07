مصر تجدد التزامها باتفاقية السلام مع إسرائيل رغم «احتقان» العلاقات

A + A -

جددت مصر التزامها بـ«اتفاقية السلام» مع إسرائيل، وذلك بعد توتر شاب العلاقات بينهما إثر الحرب على قطاع غزة والاتهامات المستمرة بخرق المعاهدة من كلا الطرفين.

وقال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في حوار تلفزيوني، مساء الثلاثاء: «مصر دائماً دولة كبرى وتحترم التزاماتها، ولو أبرمت معاهدة سلام مع أي دولة، بما فيها إسرائيل، فلا يمكن أن تخرق المعاهدة طالما التزم الطرف الآخر».

وأضاف أن العلاقة مع إسرائيل «شهدت احتقاناً شديداً بسبب حرب غزة، وترك ذلك انعكاسات على التواصل»، مشدداً على «وجود فارق بين إدارة العلاقات ومستواها وتبادلها، ومعاهدة السلام». وقال: «المعاهدة قائمة وملزمة للبلدين؛ والبلدان يحترمان التزاماتهما طبقاً للمعاهدة».

وتصاعد التوتر بين البلدين مع السيطرة الإسرائيلية على «محور فيلادلفيا»، والتحكم في الجانب الفلسطيني من معبر رفح، مع رفض مصر الاعتراف بفرض القوة الإسرائيلية على المعبر من الجانب الفلسطيني.

وبلغ التوتر ذروته في سبتمبر (أيلول) الماضي مع إشارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أن سياسات الحكومة الإسرائيلية ستؤدي لتهديد اتفاقات السلام القائمة، واستخدم كلمة «العدو» - في إشارة لإسرائيل - للمرة الأولى منذ توقيع الاتفاق في عام 1979.

وفي التوقيت نفسه تقريباً، طلب نتنياهو من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الضغط على مصر لتقليص الحشد العسكري الأخير في شبه جزيرة سيناء، وقال: «إنها تشكل انتهاكات كبيرة من قبل مصر لاتفاقية السلام»، وفقاً لما نشره موقع «أكسيوس» الأميركي.

وذكر عبد العاطي في تصريحاته الأخيرة أن مصر «حرصت على إبلاغ الجانب الأميركي بأن أي ادعاءات بأن مصر خرقت الاتفاقية أكاذيب، وأن الأمر لم يحدث على الإطلاق».

وشدد على أن القاهرة لا تقبل التشكيك في التزامها بالقانون الدولي أو اتفاقياتها الثنائية، مشيراً إلى أن ما يثار من مزاعم في بعض التقارير الإعلامية أو السياسية «يهدف إلى تشويه صورة مصر ودورها الإقليمي المتوازن».

«رسائل طمأنة»

رئيس اللجنة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عبد المنعم سعيد، قال إن مصر تسعى لتقديم رسائل طمأنة إلى إسرائيل بأنها ملتزمة بالسلام، في ظل مزاعم إسرائيلية تتعلق بوضعية الجيش في شبه جزيرة سيناء.

وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن الرسائل الأخيرة التي بعث بها الرئيس السيسي ووزير خارجيته أكدت التمسك بالاتفاقية.

وخلال كلمته في أثناء الاحتفال بذكرى حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973، أشاد السيسي باتفاق السلام بين مصر وإسرائيل، وعدّه «نموذجاً تاريخياً يحتذى به»؛ مشيراً إلى أن «التجربة المصرية في السلام مع إسرائيل لم تكن مجرد اتفاق بل كانت تأسيساً لسلام عادل رسَّخ الاستقرار».

ويرى سعيد أن مصر «تسعى لرسم صورة مؤيدة للسلام مع إسرائيل، وكذلك تسعى لإحلال السلام في نزاعات أخرى مشتعلة بالمنطقة، وهو ما يمنحها مزيداً من الأدوار الإقليمية المهمة»، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن «التعاون مع إسرائيل سيبقى للضرورة».

وقال سعيد إن مصر تسعى للتوازن بين دورها في وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ومن يحاول أن يدفعها للتصعيد مع إسرائيل وتجاوز السلام القائم بينهما؛ مضيفاً: «التعامل المصري مع إسرائيل سيكون في حدود لحين إقامة الدولة الفلسطينية، وسيكون في شكل تعاون أمني على نحو أكبر، وتكرار زيارات مثل التي قام بها رئيس المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد إلى إسرائيل».

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان، في أثناء زيارة رشاد الشهر الماضي، أن الجانبين بحثا أيضاً خلال الاجتماع «العلاقات الإسرائيلية – المصرية، وتعزيز السلام بين البلدين، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية الأخرى».

مستقبل السلام

خلال القمة العربية الإسلامية بالدوحة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وجَّه الرئيس المصري حديثه للشعب الإسرائيلي، قائلاً: «ما يحدث من انتهاكات إسرائيلية يقوّض مستقبل السلام، ويهدد أمنكم وأمن جميع شعوب المنطقة، ويضع العراقيل أمام أي فرص لعقد اتفاقيات سلام جديدة، بل ويجهض اتفاقيات السلام القائمة مع دول المنطقة».

وبحسب المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء محمد الغباري، فإن «مصر تؤكد المبادئ التي التزمت بها خلال الفترة الأخيرة وصولاً إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وكذلك التعامل مع المشكلات التي طرأت على الحدود وتم التعامل معها بنهج ثابت يرفض التهجير ويتمسك بالسلام».

وأضاف: «رغم التسخين من جانب إسرائيل طوال الوقت، فإن الرؤية المصرية هي التي تفرض نفسها إلى الآن».

ومضى قائلاً: «إلغاء معاهدة السلام يُعدّ خطراً لا يهدد مصر وإسرائيل فقط، لكنه يرتبط بالأمن والاستقرار في المنطقة. والتأكيد المصري على الالتزام بها يضيّق الخناق على إسرائيل التي تلوح بشكل مستمر بشأن خرقها».

ويرى عبد المنعم سعيد أن «التصعيد ضد مصر في الإعلام الإسرائيلي تراجع مؤخراً؛ وكثير من الكتابات التي كانت تركز على انتهاك مصر لاتفاق السلام تتحدث الآن عن أهمية استقرار المعاهدة».