نتنياهو يشيد بترامب.. ويؤكد التعاون مع واشنطن لنزع سلاح حماس

عبّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، عن تقديره للدعم الذي قدمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال الحرب مع "حماس" في غزة.

وقال نتنياهو ردا على سؤال للقناة 12 الإسرائيلية بشأن تصريح الرئيس ترامب بأن ضمّ إسرائيل للضفة الغربية سيفقدها الدعم الأميركي: "أقدّر بشدة دعم الرئيس ترامب خلال الحرب وفي قراري دخول غزة".

وأضاف: "التعاون بيننا وبين شركائنا في الولايات المتحدة نعمة عظيمة لدولة إسرائيل".

وتابع قائلا إن "الرئيس ترامب ساهم بتحركاته مع العالم العربي لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في غزة أحياء".

وشدد على أن إسرائيل تعمل "مع ماركو روبيو ونائب الرئيس جي دي فانس لتحقيق أهداف نزع سلاح غزة وحماس".

وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد قال خلال زيارته لإسرائيل، الخميس، إنه تم إحراز " تقدم جيد" بشأن تطبيق الخطة الأميركية للسلام لإنهاء حرب غزة.

وأوضح روبيو خلال مؤتمر صحفي مع نتنياهو، وفقًا لبيان من مكتب الرئاسة الإسرائيلية: "نشعر بالثقة والإيجابية بشأن التقدم الذي تم إحرازه"، مشددا على أنه "ندرك التحديات التي تواجهنا أيضا، لكن الرئيس جعل هذا أولوية قصوى، إننا نحقق تقدما جيدا".

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "إسرائيل هيوم"، ستركز زيارة روبيو لإسرائيل على تشكيلة الحكومة الانتقالية لقطاع غزة كما هو متصور في خطة السلام عقب انتهاء الحرب، كما يشمل جدول أعمال أيضا نزع سلاح حركة حماس المخطط له.

فرض السيادة على الضفة الغربية

كشفت تقارير إعلامية، الخميس، أن نتنياهو وجّه بعدم المضي قدما في مشاريع قوانين "فرض السيادة" على الضفة الغربية.

وقالت القناة 12: "في الائتلاف الحاكم أُعلن أن قوانين السيادة في الضفة الغربية ستُعلَّق حتى إشعار آخر".

كما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن رئيس الائتلاف أوفير كاتس قوله: "نتنياهو وجّهني بعدم المضي في الترويج لمزيد من مشاريع القوانين المتعلقة بالسيادة في الضفة الغربية".

وأكد نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، الخميس، أن إسرائيل لن تقوم بضم الضفة الغربية، بعدما حذّرت واشنطن من أن خطوة مماثلة قد تقوّض وقف إطلاق النار الهشّ الذي رعته الولايات المتحدة في غزة.

من جانبه، قال ترامب الخميس إن إسرائيل "لن تفعل شيئا" في الضفة الغربية، بعدما صوّت النواب الإسرائيليون لصالح مناقشة مشروعي قانون يمهّدان لتوسيع السيادة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.