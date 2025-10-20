رشوان: نتنياهو لا يريد الوصول للمرحلة الثانية من اتفاق غزة

A + A -

على الرغم من محاولات التهدئة المستمرة في قطاع غزة، يشهد اتفاق وقف إطلاق النار اختبارات متكررة تهدد استقراره، في وقت تتكثف فيه الجهود الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، للحفاظ عليه.

فبعد التصعيد الأخير وما رافقه من غارات إسرائيلية وردود فلسطينية متباينة، عاد الجدل مجددا حول قدرة هذا الاتفاق على الصمود في وجه الخروقات، والمآلات السياسية التي قد تترتب عليه.

حرص أميركي واضح.. واتفاق لم يُنجز بالكامل

في حديثه لبرنامج "غرفة الأخبار" على قناة "سكاي نيوز عربية"، قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، إن هناك جهودا أميركية واضحة للحفاظ على اتفاق غزة بأي طريقة، مشيرا إلى أن واشنطن أبلغت بتفاصيل الضربات الإسرائيلية الأخيرة وكانت حاضرة في كل تفصيل.

وأضاف: "الولايات المتحدة ستبذل قصارى جهدها من أجل إتمام الاتفاق... لكن لديها أيضًا إشكالية الخضوع للابتزاز الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو".

رشوان لفت إلى أن اتفاق غزة يُمثل النجاح الوحيد الذي يسعى إليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في السياسة الخارجية، بعد فشله في ملفات أخرى كأوكرانيا، موضحا: "الرئيس ترامب لم يُفلح بشيء إلا بهذا الاتفاق... وهو مهم للغاية بالنسبة له وللولايات المتحدة".

خروقات متبادلة... والاتهامات مستمرة

وعلى الرغم من إعلان كل من إسرائيل وحماس التزامهما بالاتفاق، إلا أن الواقع الميداني يشير إلى استمرار الخروقات. حيث أكدت إسرائيل أنها تواصل الوفاء بالتزاماتها، لكنها في الوقت ذاته شددت على أن جنودها "دافعوا عن أنفسهم" رغم وقف العمليات القتالية. من جهتها، حمّلت حماس إسرائيل مسؤولية خرق الاتفاق منذ اليوم الأول لسريانه.

وفي هذا السياق، قال رشوان: "نتنياهو لا يريد أن يمضي إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، لأنها تحمل قضايا أكثر تعقيدا... منها الانسحاب الكامل من غزة ولجنة الإسناد المجتمعي المقترحة مصريًا".

اتفاق لم يُستكمل.. والمرحلة الثانية عالقة

كشف رشوان أن المرحلة الأولى من الاتفاق لم تُنفذ بالكامل بعد، رغم تبادل الرفات بين الجانبين، مشيرا إلى أن العدد غير متطابق كما ينص عليه الاتفاق.

وأكد أن هذا الوضع يمنح إسرائيل ذريعة للتراجع عن الالتزامات القادمة: "المرحلة القادمة لن تكون ممكنة لأن الأولى لم تُنجز... ونتنياهو لا يريد المضي قدمًا لأنه يعلم أن المرحلة الثانية تشمل نزع السلاح والانسحاب الكامل".

واشنطن تلوّح بعزل الحركة

التحول الأبرز في الموقف الأميركي تمثل في نغمة التصريحات التي صدرت مؤخرا عن مسؤولين أميركيين، تحدثت عن "زيادة السيطرة الأميركية" على تنفيذ الاتفاق، واحتمالية "عزل حماس" والبحث عن بدائل داخل قطاع غزة.

رشوان علّق على هذه الطروحات قائلاً: "الحديث عن إيجاد بدائل لحماس في أيام هو أمر بعيد تمامًا عن الواقع... لا يمكن إلغاء ما تم إنشاؤه في عقود بجرة قلم".

وأضاف: "البديل لحماس ليس فصيلًا جديدًا، بل هو مشروع سياسي كامل... البديل الحقيقي هو إنهاء الاحتلال وليس إلغاء فصيل مقاوم".

وفي ظل هذا التوتر، دعا ضياء رشوان إلى ضرورة أن يكون هناك طرف فلسطيني موحد وواضح في تمثيل الشعب الفلسطيني أمام المجتمع الدولي: "لا بد من طرف فلسطيني واضح... يجب على حماس والجهاد أن يعلنا انضماما مبدئيا على الأقل لمنظمة التحرير، وأن يناقشا كل التفاصيل الأخرى ضمن مشاورات الفصائل التي ترعاها مصر".

وحذر رشوان من أن غياب التوافق الفلسطيني وفشل الأطراف في حماية الاتفاق قد يؤدي إلى ضياع التضحيات الفلسطينية الهائلة، قائلا: "إذا لم يكن هناك صف فلسطيني واحد ستذهب كل التضحيات منذ عام 1948 وحتى اليوم هباءً... وخاصة تلك التي جرت مؤخرا في غزة والضفة".