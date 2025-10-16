ترامب "يبرر" سبب تأخر حماس في تسليم جثث الرهائن

A + A -

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، إن حركة حماس تحفر تحت الأنقاض وفي الأنفاق بحثا عن جثث الرهائن، مشيرا إلى أن بعض الجثث مدفونة منذ وقت طويل وبعضها تحت الأنقاض.

وأضاف الرئيس الأميركي: "إنهم يبحثون عنهم.. أنا متأكد من ذلك، لقد أعادوا جميع الرهائن الأحياء، ولقد أعادوا بعض الجثامين إنها عملية مروعة، أكره الحديث عنها لكنهم فعلا يحفرون في مناطق صعبة، ويعثرون على الكثير من الجثث، ومن ثم عليهم فصل الجثث".

وتابع ترامب قائلا "وبعض تلك الجثث كانت هناك منذ وقت طويل. وبعضها تحت الأنقاض، فعليهم إزالة الأنقاض، وهناك قبور، وبعض الجثث في أنفاق عميقة تحت الأرض عاشوا فيها فترة طويلة".

وأوضح ترامب للصحافيين في المكتب البيضوي ردّا على سؤال حول ما إذا كانت حماس ملتزمة بالاتفاق "هناك الكثير من القتلى، أعني أن إسرائيل قتلت على الأرجح 70 ألف شخص، ولقد حان الوقت الآن لإنهاء هذه الحرب".

على الصعيد ذاته، أكّد مسؤولون أميركيون كبار، أمس الأربعاء، أنّ حماس تعتزم احترام تعهّدها إعادة كلّ جثامين الرهائن المحتجزة في قطاع غزة، وذلك بعد أن هدّدت إسرائيل باستئناف القتال إثر إعلان الحركة أنها غير قادرة حاليا، لأسباب لوجستية، على إعادة بقية الجثامين.

وقال أحد هؤلاء المسؤولين للصحفيين في واشنطن طالبا عدم الكشف عن هويته "ما زلنا نسمع منهم عزمهم على الالتزام بالاتفاق. هم يريدون إتمامه في ما خصّ هذا الأمر".

وبحسب هؤلاء المسؤولين فإنّ انتشال الجثث في القطاع مهمة صعبة لأنّه مدمّر بالكامل، مما يعني أنّ هناك حاجة إلى معدّات متخصّصة لإخراج هذه الجثامين.

وأوضح مسؤول آخر "كان هناك الكثير من خيبة الأمل والغضب عندما لم يتم استعادة سوى 4 جثث، وكان يمكنهم ببساطة أن يقولوا، ’كما تعلمون، نحن نَمضي قُدُما‘".

وتابع "لكنّهم أعادوا جثثا في اليوم التالي، ثم في اليوم الذي تلاه، بالسرعة التي نوفّر لهم بها معلومات استخباراتية".

تعقيدات إخراج الجثث

وأكد المسؤولون الأميركيون على التعقيدات التي تنطوي عليها عمليات إخراج الجثث المتبقية من تحت الأنقاض، مكرّرين شكاوى حماس نفسها بأنها لا تستطيع انتشال مزيد من الجثث دون معدّات متخصصة.

وقال أحد هؤلاء المسؤولين إنّ "قطاع غزة أصبح بأسره مدمّرا بالكامل، كما لو أنّنا أمام فيلم".

وأضاف أن الولايات المتحدة والوسطاء الآخرين يناقشون فكرة استحداث برنامج مكافآت للأشخاص الذين يساعدون في تحديد مكان جثث الرهائن القتلى.

وأوضح أنّ تركيا، أحد الوسطاء الرئيسيين في الاتفاق، تجري محادثات لتوفير خبراء في انتشال الجثث لإرسالهم إلى غزة.

حماس: نحتاج معدات خاصة لإخراج الجثث

من جهتها أعلنت حماس أنها سلمت جميع رفات الرهائن الإسرائيليين التي تمكنت من الوصول إليهم في قطاع غزة.

وأوضحت الحركة في بيان لها أن ما تبقى من جثث يحتاج جهوداً كبيرة ومعدات خاصة للبحث عنها واستخراجها، معربة عن أنها تبذل جهدا من أجل إغلاق هذا الملف.

وأكدت الحركة أنها التزمت بما تم الاتفاق عليه، وسلمت جميع الرهائن الأحياء الذين بحوزتها والرفات التي يمكنها الوصول إليها.