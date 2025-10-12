إسرائيل: الإفراج عن رهائننا أولا ثم إطلاق سراح المعتقلين

A + A -

أعلنت إسرائيل، الأحد، أنها ستبدأ إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين فور تأكيد وصول الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة إلى إسرائيل.

وقالت شوش بدرسيان المتحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في إحاطة صحافية: "سيتم الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين بمجرد أن تؤكد إسرائيل وصول جميع رهائننا المقرر إطلاق سراحهم الإثنين عبر الحدود".

وكانت بدرسيان قد أعلنت في وقت سابق أن عملية الإفراج عن الرهائن الأحياء، وعددهم 20، ستبدأ صباح الإثنين، ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة دولية.

وأضافت المتحدثة أن إسرائيل مستعدة أيضا لاستلام جثث 28 رهينة توفوا أثناء احتجازهم، وذلك بعد الانتهاء من تسلم الرهائن الأحياء.

وفي وقت سابق من السبت، أفاد قيادي في حماس بأن الإفراج عن 48 رهينة، أحياء وأموات وغالبيتهم من الإسرائيليين، في غزة سيبدأ صباح الإثنين.

وقال أسامة حمدان في مقابلة مع "فرانس برس"، إنه "بحسب الاتفاق الموقع، من المقرر أن يبدأ التبادل صباح الإثنين كما هو متفق عليه، ولا يوجد تطورات جديدة في هذا الشأن".

وعقب عودة الرهائن من غزة، ستشرع إسرائيل بإطلاق سراح نحو ألفي معتقل فلسطيني من سجونها، وفق ما نصت عليه بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعه الطرفان بوساطة أميركية.