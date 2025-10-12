living cost indicators
ما جديد مصرع 3 من السفارة القطرية في مصر؟

12
OCTOBER
2025
أعربت السفارة القطرية في القاهرة، الأحد، عن بالغ حزنها لوفاة 3 من منتسبي الديوان الأميري في حادث مروري بمدينة شرم الشيخ المصرية، مضيفة أنها تتابع أوضاع المصابيْن.

وأكدت السفارة في منشور على منصة "إكس" أنها باشرت على الفور متابعة الحادث مع السلطات المصرية المعنية، وأنه سيتم نقل المتوفين والمصابيْن إلى الدوحة على متن طائرة قطرية، الأحد.

كما أضافت أن المصابين الاثنين يتلقيان حالياً العناية الطبية اللازمة في مستشفى شرم الشيخ الدولي.

السرعة وانفجار إطار السيارة
وكان مصدر مصري قد كشف بوقت سابق أن سبب الحادث، الذي وقع مساء السبت، يرجع إلى السرعة وانفجار إطار السيارة التي كانت تقل موظفين في السفارة القطرية من القاهرة إلى شرم الشيخ.

كما أوضح المصدر لـ"العربية.نت" أن المتوفين الثلاثة من موظفي السفارة القطرية وليسوا دبلوماسيين، ولم يشاركوا في مفاوضات شرم الشيخ حول غزة، لافتاً إلى أن مهمتهم تتطلب القيام بالتجهيزات اللوجستية لأعضاء الوفد القطري الذي سيشارك في مراسم توقيع اتفاق وقف النار بغزة في شرم الشيخ يوم الاثنين.

كذلك مضى قائلاً إن الحادث وقع بطريق النفق في مدينة الطور، قبل مدينة شرم الشيخ بـ50 كيلومتراً، مبيناً أن الطريق جيد وبمواصفات عالمية.

وأردف أن الموظفين كانوا يستقلون سيارة لـ7 ركاب.

"قمة شرم الشيخ للسلام"
يذكر أن الرئاسة المصرية كانت أعلنت عقد قمة دولية تحت عنوان "قمة شرم الشيخ للسلام" بمدينة شرم الشيخ، يوم الاثنين، برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة أكثر من 20 دولة.

كما بيّنت الرئاسة المصرية في بيان، مساء السبت، أن "القمة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي".

