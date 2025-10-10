living cost indicators
أدرعي يعلن رسميًا عن بدء وقف إطلاق النار!

10
OCTOBER
2025
كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي عبر إكس: 

"بيان عاجل إلى سكان قطاع غزة بخصوص وقف إطلاق النار في قطاع غزة والذي دخل حيز التنفيذ في تمام الساعة 12:00 ظهرًا. أود توضيح الأمور التالية لتفادي الاحتكاكات وسوء الفهم:

بناء على الاتفاق تبقى قوات جيش الدفاع منتشرة في مناطق محددة في قطاع غزة. يجب عدم الاقتراب إلى قوات جيش الدفاع في المنطقة حتى إشعار آخر. الاقتراب إلى القوات يعرضكم للخطر.

الانتقال من جنوب إلى شمال قطاع غزة يسمح عبر طريق الرشيد وطريق صلاح الدين.

نحذركم انه في منطقة شمال قطاع غزة يعتبر الاقتراب إلى مناطق بيت حانون, بيت لاهيا, الشجاعية ومناطق تمركز القوات في غاية الخطورة.

في منطقة جنوب القطاع من الخطر جدًّا الاقتراب إلى منطقة معبر رفح, منطقة محور فيلادلفي وكافة مناطق تمركز القوات في خانيونس.

في المنطقة البحرية على طول القطاع هناك خطر كبير لممارسة الصيد, السباحة والغوص ونحذر من الدخول إلى البحر في الأيام المقبلة.

ممنوع الاقتراب إلى الأراضي الإسرائيلية والى المنطقة العازلة. الاقتراب إلى المنطقة العازلة في غاية الخطورة.

انتهبوا، من أجل سلامتكم يحظر بدء التحرك إلى هذه المناطق قبل إصدار إعلان رسمي بهذا الخصوص."

