محادثات شرم الشيخ..تفاؤل إسرائيلي حذر وتخوّف من عقبات "حماس"

قال موقع "تايمز أوف إسرائيل"، مساء الثلاثاء، أن هناك "تفاؤلا" بشأن المحادثات الجارية في شرم الشيخ بمصر، بين إسرائيل وحركة "حماس".

ونقل الموقع عن مسؤول في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله إن هناك "تفاؤلا، ولكن بحذر شديد"، فيما يتعلق بالمفاوضات مع حماس.

وحذر المسؤول أن "حماس قد تضع عقبات في أي لحظة وتغادر".

وأضاف المسؤول أن وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، وهو من كبار المقربين من نتنياهو ويرأس فريق التفاوض الإسرائيلي، سيغادر إسرائيل اليوم الأربعاء للمشاركة في المحادثات.

وكان رئيس وفد حماس المفاوض خليل الحية، قد قال الثلاثاء، إن وفد الحركة جاء إلى شرم الشيخ لإجراء "مفاوضات مسؤولة وجادة"، تهدف إلى وقف الحرب على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكد الحية في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن "الاحتلال الإسرائيلي يشن حربا مجنونة على القطاع منذ عامين"، مشيرا إلى أن حماس جاءت إلى شرم الشيخ وهي "تحمل أهداف وطموحات الشعب الفلسطيني في الاستقرار وإقامة الدولة وتقرير المصير".

وشدد على أن وفد حماس يقدّر الجهود التي تبذلها الدول العربية والإسلامية، إلى جانب المساعي التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب نهائيا.

وأوضح الحية أن "الهدف المباشر من حضور المفاوضات هو إنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين"، مؤكدا أن الحركة على استعداد لتحمل مسؤولياتها كاملة من أجل وقف الحرب، لكن "الاحتلال يواصل القتل والإبادة".

وتابع رئيس وفد حماس المفاوض قائلا إن "الاحتلال ينكث وعوده بشأن وقف الحرب"، داعيا إلى وجود ضمانات دولية حقيقية لإنهاء العدوان بشكل نهائي.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، اعتبر ترامب أن هناك "فرصة حقيقية" للتوصل الى اتفاق سلام في غزة، مع استمرار المباحثات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس في شرم الشيخ تزامنا مع الذكرى الثانية لهجمات السابع من أكتوبر.

وصرّح ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي خلال استقباله رئيس الوزراء الكندي مارك كارني: "نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق سيجلب السلام إلى الشرق الأوسط".

وأكد أن المفاوضين الأميركيين يشاركون أيضا في المباحثات المستمرة في شرم الشيخ.

وأعلن البيت الأبيض، الإثنين، أن موفد ترامب الخاص ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر سيضطلعان بدور في هذه المباحثات.