living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هكذا تمّ إحباط خطة لاغتيال الشرع!

19
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشف مصدر أمني عراقي رفيع لـ”النهار” أن الاستخبارات العراقية أبلغت نظيرتها السورية قبل نحو ستة أشهر معلومات تفصيلية بشأن خطة لاغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع، ما أدى إلى إحباطها.

وقال المصدر إن معلومات توافرت للجهات الأمنية العراقية بشأن محاولة لاغتيال الشرع بالتزامن مع إعداد مجموعات متطرفة لتفجيرات تطال مناطق للأقليات في أنحاء متفرقة من سوريا، بغية إشعال مواجهات طائفية.

وذكر المصدر أن تعاوناً استخبارياً وثيقاً بين بغداد ودمشق أدى إلى إفشال خطّتي الاغتيال والتفجيرات.

ولدى سؤال المصدر الأمني العراقي الرفيع عمّن يقف وراء تلك المحاولات، اكتفى بالإشارة إلى “مقاتلين سابقين في هيئة تحرير الشام انشقوا عنها لعدم رضاهم على اتجاهات” الشرع بعد سيطرته على الحكم عقب إسقاط نظام بشار الأسد. وأكدت مصادر أمنية عراقية أن كثيرين من المقاتلين السابقين في الهيئة التحقوا مجدداً بتنظيم “داعش”، ومعظمهم عراقيون وسوريون.

وعلمت “النهار” كذلك من مصدر سياسي عراقي أن الاستخبارات السورية أحبطت في الفترة نفسها خطة لاغتيال الشرع داخل القصر الرئاسي في دمشق. ولم تتوافر معلومات مؤكدة عما إذا كانت هي المحاولة ذاتها التي تحدث عنها المصدر الأمني الرفيع.

وسبق للسلطات السورية أن نفت تقارير صحافية عن محاولة لاغتيال الشرع خلال زيارة له لمدينة درعا في الأسبوع الأول من حزيران الماضي. وذكرت التقارير حينها أن تنظيم “داعش” أعدّ تلك المحاولة وأن الاستخبارات السورية والتركية أحبطتها، لكنّ مصدراً في وزارة الإعلام السورية نفى لوكالة “سانا” صحة تلك التقارير من أساسها.

وكذلك نفت مصادر عراقية صحة تقارير عن خطة لاغتيال الشرع قيل إنها أعدّت في مدينة النجف، وإنّ وراءها جهات إيرانية وعراقية إضافة إلى “حزب الله”.

علاقات فاترة وتنسيق أمني
ومنذ إسقاط “هيئة تحرير الشام” نظام بشار الأسد في سوريا ووصولها إلى الحكم وتولّي أحمد الشرع رئاسة البلاد، تمرّ العلاقات العراقية – السورية بمرحلة من الفتور والترقب، كان أبرز تجلياتها الحملة التي حصلت في العراق ضدّ دعوة الشرع إلى القمة العربية التي عقدت في أيار الماضي. ولم يحضر الرئيس السوري حينها فعلاً، وآزره في ذلك بعض القادة العرب.

وتعود جذور التحفظ حيال الشرع إلى ماضيه الجهادي في العراق ضمن تنظيم “القاعدة” عقب إسقاط نظام صدام حسين، إذ تم تداول مذكرة قبض عراقية بحقه بتهم ارتكاب جرائم ضدّ عراقيين.

ووفق مصادر “النهار”، ردّد الشرع أكثر من مرة تعليقاً على ذلك أنه كان في العراق لمقاتلة القوات الأميركية، وأنه كان في السجن هناك برفقة قادة عراقيين شيعة للسبب نفسه، “فلماذا يُعدّون هم مقاومين أبطالاً وأنا إرهابي؟”.

وفي المقابل، فإن الحساسية السورية حيال الملف العراقي ذات علاقة بظروف الحرب في سوريا ومشاركة فصائل عراقية في القتال دعماً لنظام الأسد.

وفي منتصف نيسان الماضي، التقى الشرع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في الدوحة بوساطة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد. وسبق ذلك في كانون الأول زيارة قام بها رئيس جهاز المخابرات العراقية حميد الشطري لدمشق حيث التقى الشرع، في بداية لقاءات تكررت أربع مرات لاحقة.

ويشهد التنسيق الأمني والاستخباري بين دمشق وبغداد تقدماً ملحوظاً، في ظل وجود ملفات أمنية حساسة تستوجب التنسيق بين سلطات البلدين، برغم الفتور السياسي.

ومن أبرز ملفات التعاون ما يتعلق بعائلات مقاتلي “داعش” العراقيين في سوريا، وقضية ضبط الحدود بين البلدين، وضمان أمن المراقد الشيعية في سوريا وحرية زيارتها، وتهدئة الحملات الإعلامية من الطرفين.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout