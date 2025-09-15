living cost indicators
خلافات زوجية تتحول إلى جريمة قتل..!

15
SEPTEMBER
2025
جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة في مصر، حبس عاطل، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية في منطقة كرداسة.

وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية، بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، كما أمرت بتحليل عينه من دمه لبيان تعاطيه مواد مخدرة من عدمه، ووجهت له تهمة القتل.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل سيدة داخل مسكنها في كرداسة، توجهت قوة أمنية على الفور إلى مكان الحادث، وبإجراء التحريات ومناظرة الجثة، تبين أن المجني عليها تعرضت لاعتداء بواسطة عصا، على يد زوجها، نتيجة خلافات أسرية.

وتوصلت التحريات، إلى أن المتهم من متعاطى المواد المخدرة، وعقب هروبه تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق. (اليوم السابع)

 

