زعم المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي ادرعي عن كشف "سلسلة من العمليات الأمنية على الأراضي السورية، أسفرت عن القبض على عدة خلايا زاعمًا انه تم تحريكها من قبل الوحدة 840، وهي وحدة العمليات الخاصة التابعة لفيلق القدس الإيراني".

وادعى الجيش الإسرائيلي ان "تم نقل العناصر التي تم القبض عليها للتحقيق، حيث تبين أن الوحدة 840 كانت توجه هذه الخلايا لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية داخل البلاد وخارجها".

وزعم الجيش أنه "خلال شهري آذار ونيسان من العام الحالي، تم القبض على عنصرين ميدانيين تابعين للوحدة 840، هما زيدان الطويل ومحمد الكريان. كما تم خلال الأسابيع الماضية اعتقال خلايا أخرى، كان يقودها اللبنانيان قاسم صلاح الحسيني ومحمد شعيب، اللذان اغتيلا الشهر الماضي في لبنان، وكانا من أبرز العناصر في محور تهريب الأسلحة من إيران إلى مناطق يهودا والسامرة والجبهة الشمالية".