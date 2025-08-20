إعلام إسرائيلي: 80 ألف جندي إسرائيلي لخطة احتلال غزة

A + A -

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس وافق على خطة هجوم الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن كاتس صدق على خطة احتلال غزة، التي أطلق عليها اسم "عربات جدعون الثانية".

وأشارت يديعوت أحرونوت إلى أنه تم إرسال ما يقارب من 60 ألف أمر احتياطي.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية كشفت، في وقت سابق، تفاصيل من بشأن العملية العسكرية المرتقبة في غزة، حيث أشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي يُكثّف وتيرة استعداداته للعملية في غزة، والتي من المتوقع أن تبدأ في الأسابيع المقبلة، قبل الموعد المتوقع.

وبحسب القناة 12، تشمل الاستعدادات جوانب عملياتية، بالإضافة إلى خطوات تتعلق بالجهود الإنسانية.

وأوضحت أنه من المتوقع إرسال عشرات الآلاف من أوامر الطوارئ الثامنة إلى جنود الاحتياط خلال الأيام المقبلة.

وقالت إنه من المتوقع صدور الموافقة غدا على تعبئة واسعة النطاق لقوات الاحتياط، مشيرة إلى أن ذلك يشمل 60 ألف أمر استدعاء، بالإضافة إلى تمديد خدمة حوالي 20 ألف جندي احتياطي قيد التعبئة بالفعل، ليبلغ إجمالي القوة البشرية حوالي 80 ألف جندي.

وقد أفاد جنود في الألوية الميدانية، منذ ليلة أمس (الثلاثاء)، باستلامها.

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، قرر رئيس الأركان الإسرائيلي تمديد خدمة جنود الاحتياط الذين أمضوا 70 يوما، أو من المتوقع أن يُكملوا 70 يوما منها، لمدة 40 يوما.

وأوضحت أنه في إطار الاستعدادات، من المقرر إنشاء مستشفيين ميدانيين إضافيين، إلى جانب توسيع شبكة مراكز توزيع المعدات الإنسانية، حيث تعمل حاليا 4 مراكز، ويعتزم الجيش الإسرائيلي مضاعفة عددها إلى 8.

وتهدف الخطة طويلة المدى إلى الوصول إلى 16 مركزا، ولكن لا يوجد تمويل كافٍ لذلك في هذه المرحلة. ويأمل الجيش الإسرائيلي في الحصول على مساعدة أميركية لإكمال هذه العملية.

وستشمل المرحلة الأولى من العملية محاولة إجلاء السكان إلى منطقة المواصي جنوب قطاع غزة. ويقدر الجيش الإسرائيلي أن السكان لن يستجيبوا جميعا لنداء الإجلاء. مع بدء العملية، سيتم فتح ممر مخصص لنقل السكان عبره.

ووفقا للقناة 12، فقد قدّم رئيس الأركان إيال زامير لوزير الدفاع كاتس الخطط العملياتية لاحتلال مدينة غزة.

وتهدف هذه الخطوة، من وجهة نظر المؤسسة الأمنية، بالدرجة الأولى إلى الدفع نحو صفقة تبادل أسرى. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، سيتم توسيع العملية إلى عملية أوسع نطاقا، وفقا لتعليمات القيادة السياسية.

يعمل الجيش االإسرائيلي بالفعل داخل مدينة غزة، بما في ذلك أحياء الزيتون والصبرة والفرقان. وتعمل القوات على مشارف مدينة غزة، وقد بدأت عمليات إخلاء السكان.